Plantá hoy y comé los mejores tomates cherry en noviembre

Con el clima primaveral a favor, septiembre es el momento justo para iniciar cultivos simples y rendidores en casa. Esta variedad se convierte en una excelente opción para quienes buscan cosechar alimentos frescos en pocas semanas y sin complicaciones.

Con la llegada de septiembre y el inicio de la primavera, miles de personas retoman el hábito de cultivar alimentos en casa. La huerta doméstica no solo gana terreno por sus beneficios económicos y ambientales, sino también por su impacto en el bienestar cotidiano. Según datos del INTA, el interés por el cultivo urbano creció un 35% en los últimos tres años, especialmente en ciudades como Mendoza, Córdoba y Rosario, donde el clima templado favorece la siembra en esta época.

Entre las especies más elegidas para plantar en septiembre, los tomates cherry encabezan el listado. Su tamaño compacto, rápido crecimiento y alto rendimiento los convierten en una opción ideal para quienes disponen de poco espacio. “Es una planta noble, que se adapta bien a macetas y balcones, y que en primavera tiene un desarrollo muy vigoroso”, explica la ingeniera agrónoma Mariana Ríos, especialista en cultivos urbanos del INTA Mendoza. Además, su sabor dulce y su versatilidad en la cocina los hacen especialmente atractivos para familias y personas que buscan mejorar su alimentación.

El cultivo de tomates cherry requiere ciertos cuidados básicos: una maceta de al menos 20 litros, exposición solar directa durante seis horas diarias, riego frecuente y un sustrato rico en materia orgánica. Según el programa ProHuerta, una planta puede producir entre 2 y 4 kilos por temporada, lo que representa un ahorro significativo en comparación con el precio del tomate en verdulerías, que en primavera suele rondar los $1.200 por kilo en algunas zonas.

Además de los tomates cherry, septiembre es un mes propicio para sembrar otras especies como lechuga, rúcula, espinaca, zanahoria, zapallito, berenjena y albahaca. Estas variedades se adaptan bien al clima primaveral y permiten cosechas escalonadas, ideales para el consumo familiar. “La clave está en elegir especies de ciclo corto y combinar cultivos de hoja con cultivos de fruto para aprovechar mejor el espacio”, señala Ríos.

El auge de las huertas urbanas también responde a una búsqueda de mayor autonomía alimentaria. En un contexto de inflación y cambios en los hábitos de consumo, cada vez más personas optan por producir parte de sus alimentos en casa. Según una encuesta de la Universidad Nacional de La Plata, el 62% de quienes tienen huerta lo hacen por razones económicas, mientras que el 48% lo vincula con el deseo de llevar una

Las búsquedas relacionadas con “qué plantar en septiembre”, “huerta en macetas” y “cultivos fáciles para primavera” aumentan notablemente en esta época. Los contenidos que combinan consejos prácticos, comparativas de especies y guías visuales tienen alto nivel de interacción, especialmente entre públicos jóvenes y familias con niños. La tendencia también se refleja en el crecimiento de talleres, ferias de semillas y comunidades de intercambio en todo el país.

Cultivar tomates cherry en maceta se convirtió, así, en una puerta de entrada al mundo de la huerta urbana. Su facilidad de manejo, su rendimiento y su valor simbólico como alimento fresco y casero lo posicionan como el favorito de la temporada. En septiembre, plantar es mucho más que una actividad doméstica: es una forma de reconectar con los ritmos naturales, mejorar la calidad de vida y construir hábitos sustentables desde casa.