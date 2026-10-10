Planazo gratis en Mendoza: llega una muestra por los 40 años de Oktubre, el histórico disco de Los Redondos

La exposición reúne trabajos vinculados con la creación de la histórica tapa del segundo álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. También permite recorrer parte de la obra del artista detrás de la identidad visual de la banda.

En octubre se cumplen 40 años de Oktubre, el segundo álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, publicado el 4 de octubre de 1986. Para celebrar el aniversario, Mendoza suma un planazo gratuito que permite acercarse al proceso creativo de una de las tapas más reconocidas del rock argentino.

La muestra Oktubre, a 40 años, dedicada a la obra de Ricardo Cohen, conocido como Rocambole, reúne trabajos previos a la versión definitiva de la portada y otras piezas vinculadas con su trayectoria artística y su trabajo visual junto a Los Redondos.

Publicado en 1986, Oktubre se convirtió en uno de los discos fundamentales de Los Redondos. Cuatro décadas después de su lanzamiento, tanto sus canciones como su portada siguen ocupando un lugar destacado en la historia del rock nacional.

La imagen creada por Rocambole combina rojo, negro y blanco, con figuras que avanzan en una composición inspirada en el constructivismo ruso y la Revolución de Octubre de 1917. Con el tiempo, esa ilustración quedó estrechamente asociada con la identidad de la banda y con el álbum.

La muestra permite conocer parte del proceso que dio origen a esa imagen a través de trabajos anteriores a la tapa definitiva. Además, propone un recorrido por otras producciones de Rocambole y por su vínculo artístico con Los Redondos.

Ricardo Cohen es artista plástico, diseñador gráfico y profesor de Bellas Artes. A fines de la década de 1960 fue uno de los fundadores de la Cofradía de la Flor Solar y, más adelante, desarrolló buena parte de la identidad visual de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con diseños de tapas de discos y afiches.

En 1984 comenzó a desempeñarse como docente de dibujo en la Facultad de Bellas Artes, en áreas vinculadas con Diseño, Plástica y Cine de Animación. En 1996 fundó, junto a otros diseñadores, el estudio Cybergraph DCA, que recibió en 1997 el premio ACE al mejor diseño de portada por Luzbelito.

A lo largo de su carrera también trabajó con artistas como Skay Beilinson, Attaque 77, Miguel Cantilo, Claudio Gabis y Estelares, entre otros. Además, realizó diseños de portadas para discos de Frank Zappa y creó el logo de las últimas cinco ediciones del festival Cosquín Rock.

En 2005 fue designado vicedecano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Su trayectoria lo convirtió en una figura reconocida del diseño gráfico y de la cultura rock argentina.

Cuándo y dónde visitar la muestra de Rocambole

La muestra Oktubre se inaugurará este sábado 10 de octubre, a las 19 horas, en el ECA Eliana Molinelli, ubicado en la esquina de Gutiérrez y 9 de Julio, en la Ciudad de Mendoza.

La entrada es gratuita y la exposición podrá visitarse hasta el 28 de noviembre.

La propuesta reúne trabajos previos a la tapa definitiva del disco y otras obras de Rocambole, el artista que construyó buena parte de la identidad visual de Los Redondos.