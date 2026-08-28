Planazo gratis en Mendoza: BiciTRAN será gratuito este domingo 30 de agosto ¿en qué horarios?

El sistema de bicicletas públicas de Mendoza celebra su tercer aniversario con una jornada especial. Este domingo 30 de agosto, los mendocinos podrán viajar gratis. Cómo acceder, cuánto dura cada viaje y qué hay que tener en cuenta.

Hay planes que no requieren gastar plata y este fin de semana Mendoza tendrá una opción ideal para salir a pasear en familia o simplemente aprovechar el buen tiempo. El sistema de bicicletas públicas BiciTRAN celebrará su tercer aniversario con una jornada especial: este domingo 30 de agosto el servicio será gratuito.

Cuándo y en qué horario será gratis BiciTRAN

La jornada especial será este domingo 30 de agosto. Durante ese día, las bicicletas podrán utilizarse gratis de 8 a 23 horas, sin necesidad de contratar un abono especial para acceder al beneficio.

El sistema habitualmente funciona durante todo el año y está disponible las 24 horas. Sin embargo, durante la jornada aniversario se estableció una franja específica para la gratuidad.

Por cuestiones operativas, la redistribución y el balanceo de las bicicletas entre las distintas estaciones se realiza habitualmente entre las 6 y las 22.

Por eso, quienes quieran aprovechar el plan deberán consultar previamente en la aplicación cuáles son las estaciones que tienen bicicletas disponibles.

Cómo usar las bicicletas de BiciTRAN

Para utilizar el servicio hay que contar con la aplicación BiciTRAN o acercarse a una de las estaciones habilitadas.

El procedimiento es sencillo: una vez ubicada una bicicleta disponible, se debe escanear el código QR correspondiente para desbloquearla y comenzar el viaje.

La aplicación también permite consultar un mapa en tiempo real con la cantidad de bicicletas disponibles en cada estación.

Los viajes tienen una duración determinada. Cada bicicleta puede utilizarse durante 60 minutos. Una vez superado ese período comienza a aplicarse el costo correspondiente al servicio, según las condiciones vigentes.

Durante la jornada gratuita del aniversario, quienes quieran aprovechar el beneficio deberán igualmente respetar las condiciones de uso y los tiempos establecidos por el sistema.

Cuánto cuesta BiciTRAN habitualmente

Fuera de esta jornada especial, BiciTRAN tiene distintas modalidades de uso y abonos. El costo informado para el servicio equivale al valor de un pasaje de colectivo en Mendoza, que actualmente es de $1.680.

También existe una opción de cinco viajes por $4.704. En este caso, los viajes pueden utilizarse de manera consecutiva, aunque debe respetarse un intervalo de un minuto entre un viaje y el siguiente al devolver la bicicleta en una estación.

Además, hay alternativas de mayor duración:

Abono mensual: $38.304.

$38.304. Abono anual: $359.520.

Quiénes pueden usar BiciTRAN en Mendoza

El sistema está destinado principalmente a mayores de 18 años, aunque también pueden utilizarlo adolescentes desde los 16 años.

En el caso de los usuarios de entre 16 y 18 años, la inscripción debe realizarse bajo la responsabilidad de un padre, madre, tutor, responsable o representante legal.

Para completar el registro se debe presentar la documentación correspondiente y completar el formulario destinado a usuarios menores de edad.