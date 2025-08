“Perdón por no cuidarte abuela”: el desgarrador mensaje del nieto de Flora Moyano, víctima de femicidio en Las Heras

La tragedia por el femicidio de Flora Moyano continúa generando conmoción en Mendoza. Su nieto le dedicó un sentido mensaje de despedida en redes sociales que se viralizó rápidamente. Familiares y vecinos siguen reclamando justicia.

Despedir a un ser amado es uno de los momentos más difíciles de la vida, nadie quiere atravesarlo y las diferentes maneras de hacer el duelo son muy personales. En las últimas horas, se viralizó en las redes sociales el posteo de un joven donde le escribió una conmovedora despedida a su abuela, Flora Moyano, quien fue asesinada en el departamento de Las Heras por su pareja.

La conmoción por el femicidio de Flora Moyano, la mujer asesinada en el departamento de Las Heras, no cesa. Su familia organizó marchas para reclamar justicia. Las redes sociales se llenaron de posteos y mensajes de despedida.

En las últimas horas, uno de los nietos de Moyano decidió expresarse a través de Tiktok con una foto y unas palabras que rápidamente conmovió a todos los usuarios.

“Cuidame siempre abuela, te amo. No puedo creer todavía que nos dejaste solos, abuela y pensar que ibas a terminarle al manipulador ese para quedarte con la familia y ahora no estás porque este prefirió quitarte la vida en un segundo”, escribió el joven.

Y agregó que él prefería quedarse con los lindos momentos y con la felicidad que la vio la última vez que estuvieron juntos. “Abuela, nos quedamos con esa bella sonrisa que tenías siempre y gracias por darnos todos. Siempre vamos a estar orgullosos. Perdón por no cuidarte abuela, no era tu hora de irte, todavía tenías que compartir con tu familia, quedaba una cena pendiente por mi cumpleaños y no llegaste a venir”.

El posteo generó una rápida reacción en las redes sociales, donde muchos usuarios se vieron conmovidos y se unieron al pedido de justicia.

El femicidio de Flora Moyano

El principal acusado es Walter Molina, quien se encontraba cumpliendo una condena por abuso sexual agravado contra una de sus hijas, y que fue beneficiado con salidas transitorias dos veces al mes, a pesar de los informes psicológicos que desaconsejaban esa medida.

Según detalló Valeria, hija de Flora, el hombre utilizó una de esas salidas para manipular a la víctima, interceptarla en un descampado y asesinarla. “Si no hubiera tenido salida transitoria, mi mamá estaría viva”, aseguró. Y agregó: “Para él, la cadena perpetua no es castigo. Estaba cómodo en el penal. Lo que pedimos es justicia real y que aparten a la jueza que lo liberó”.

La jueza del Juzgado Penal Colegiado N°2, fue quien autorizó los beneficios penitenciarios a Molina. Lo hizo pese a informes técnicos del servicio penitenciario y de profesionales en psicología que indicaban que el condenado no estaba en condiciones de ser reinsertado.

Molina fue condenado hace una década y debía cumplir su pena en la Colonia Penal de Gustavo André, en Lavalle. Sin embargo, con el beneficio concedido, pudo circular con tobillera electrónica durante 16 horas cada 15 días.

Esa libertad parcial fue lo que le permitió organizar el crimen. Según la familia de Flora, el hombre usó a su madre anciana como anzuelo emocional para convencer a la víctima de que lo visitara. Le envió mensajes a través de vecinos y manipuló la situación para interceptarla en la vía pública.

“Mi mamá rompía su celular para evitar el contacto, pero él siempre encontraba la forma de saber dónde estaba. Tenía gente que le informaba. Controlaba sus movimientos, la presionaba, usaba a su propia madre para chantajearla emocionalmente”, relató Valeria.

Los últimos registros de la tobillera electrónica ubican a Molina en el descampado donde fue hallado el cuerpo de Flora. Faltaban algunas de sus pertenencias, como su cartera y calzado, lo que sugiere que también fue víctima de un robo tras el crimen.

Además, Valeria denunció que el acusado hostigaba a su hermana menor de 21 años con mensajes y audios intimidatorios, en los que decía que si no lo dejaban “vivir con Flora”, él iba a “volver a ser malo”.

“Sabíamos que podía pasar algo, pero nos amenazó con matar a mi mamá si denunciábamos. Por eso nos callamos. Hoy solo nos queda pedir justicia por ella y por tantas mujeres que sufren violencias similares”, sostuvo la joven.