“Paula tenía toda una vida por delante”: a tres meses del femicidio, su familia sigue esperando justicia

Paula Espinoza tenía 24 años, era docente y mamá de un niño de seis años. Fue asesinada de múltiples puñaladas en su casa de Las Heras y por el crimen está imputado su pareja, Samuel Andrés Capellán Feliz. Sus familiares y amigas se movilizaron para pedir justicia.

A tres meses del asesinato de Paula Espinoza, el dolor de su familia y sus amigas continúa intacto. La joven docente, de 24 años, fue encontrada sin vida el 3 de julio en su vivienda de Las Heras, donde convivía con su pareja y con el hijo que ambos tenían. Por el crimen está imputado Samuel Andrés Capellán, de 31 años, quien enfrenta una acusación por homicidio agravado por la relación de pareja y por violencia de género, figura contemplada legalmente como femicidio.

Mientras la investigación avanza, familiares y amigas de Paula se acercaron al Polo Judicial de Mendoza para reclamar justicia. La jornada en la que esperaban que se resolviera la prisión preventiva del acusado terminó suspendida y ahora deberán esperar una nueva fecha de audiencia.

Paula Espinoza fue asesinada en su casa de Las Heras

El crimen ocurrió el 3 de julio, en la vivienda donde Paula residía junto a Capellán y su hijo de seis años. Según la investigación citada en los antecedentes del caso, Paula había llevado a su pareja hasta su lugar de trabajo. Allí, el hombre habría pedido un automóvil prestado a un compañero y posteriormente regresó a la vivienda familiar.

La reconstrucción sostiene que, una vez en el domicilio, se produjo el ataque contra Paula y que el acusado posteriormente escapó. La madre de la joven fue quien dio aviso a la Policía después de ingresar a la vivienda y encontrar a su hija gravemente herida.

Cuando llegaron los efectivos y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), los profesionales médicos constataron que Paula ya había fallecido. El adelanto de la necropsia determinó que la joven murió como consecuencia de heridas provocadas con un arma blanca en el cuello y el pecho.

Samuel Capellán está imputado por femicidio de Paula Espinoza

Por el asesinato quedó imputado Samuel Andrés Capellán Feliz, ciudadano dominicano radicado en Mendoza. El fiscal de Homicidios Oscar Malla lo imputó por el delito de “homicidio calificado por mediar relación de pareja y por mediar violencia de género (femicidio)” y dispuso su traslado a la penitenciaría.

Después del crimen, la Justicia había emitido una orden de búsqueda y captura. Según los antecedentes del caso, Capellán habría intentado dirigirse hacia Chile, pero el paso fronterizo se encontraba cerrado.

Finalmente, el hombre se presentó durante la madrugada del sábado en la Comisaría 53 de Potrerillos, donde quedó a disposición de la Justicia.

En las horas posteriores al crimen, los investigadores habían detectado un Ford Fiesta Kinetic en distintos sectores del Gran Mendoza y también se había informado que el acusado había apagado su teléfono y el de la víctima.

La familia esperaba que definieran la prisión preventiva

Esta semana estaba prevista una audiencia clave para determinar si el imputado continuaba privado de su libertad bajo una prisión preventiva o si podía atravesar el proceso en libertad.

Familiares y amigas de Paula se trasladaron hasta el Polo Judicial para acompañar la jornada y reclamar que el acusado permanezca detenido mientras avanza la causa. Sin embargo, la audiencia finalmente fue suspendida debido a la ausencia de la abogada defensora, quien se encontraba participando de un congreso.

La familia fue informada de la suspensión y ahora deberá esperar que se establezca una nueva fecha de audiencia. “Hoy se determinaba si su proceso lo continuaba en libertad o mediante prisión preventiva”, explicó una de las allegadas de Paula al referirse a la expectativa que tenían para esa jornada.

Por el momento, la definición quedó pendiente.

“A todos nos sorprendió”: las amigas de Paula hablaron del vínculo

Uno de los aspectos que más remarcaron las amigas de Paula fue que, según sus propios testimonios, nunca habían advertido señales que les hicieran sospechar que la joven atravesaba una situación de violencia de género.

Vanina, una de sus amigas, contó que conocían a Capellán desde hacía años y que tenían trato frecuente con él. “Paula nunca nos había contado nada ni dado ningún indicio de que tenía algún problema con él”, relató.

Según su testimonio, las amigas habían visto una relación que consideraban normal y nunca imaginaron que pudiera terminar de esta manera. “A todos nos sorprendió y no lo podíamos creer”, expresó.

La mujer también aseguró que Capellán había tenido durante años un vínculo cercano con el grupo de amigas y que incluso se ofrecía a ayudarlas cuando lo necesitaban. Para ellas, esa cercanía hizo todavía más difícil procesar lo ocurrido.

La familia pide la máxima respuesta judicial

Durante la movilización, familiares y amigas de Paula insistieron en que esperan que el caso avance y que el acusado reciba una condena acorde con la gravedad de los hechos que se le atribuyen.

Los allegados de Paula sostuvieron que “no se merecía este final tan cruel” y reclamó que se haga justicia.

Otra de las allegadas recordó que la joven tenía un hijo, una familia y una vida que sus seres queridos describían como plena. “Tenía una vida maravillosa, tenía un hijo sano”, expresó una de las mujeres que participó del reclamo.

El pedido de la familia se concentra ahora en que la investigación continúe sin demoras y que la Justicia avance con las próximas etapas del proceso.

La muerte de Paula dejó además a un niño de seis años sin su madre. De acuerdo con la información incorporada al expediente, la pareja tenía un hijo en común y ambos residían en un departamento ubicado en la planta alta del inmueble, mientras que familiares de la joven vivían en la planta baja.

Para sus amigas, Paula era mucho más que la víctima de un femicidio: era una joven docente, mamá y amiga, con proyectos y una vida que quedó interrumpida de manera brutal.

Por eso, además del reclamo judicial, buscan mantener vivo su recuerdo y acompañar a la familia durante el proceso.