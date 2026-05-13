Patentamiento de autos: ¿funciona con normalidad el sistema?

Desde la Cámara de Mandatarios aseguraron que los inconvenientes registrados en los últimos meses con el patentamiento de vehículos ya están prácticamente resueltos. La falta de chapas y documentación había generado demoras en distintos registros, aunque actualmente la situación se encuentra normalizada.

Así lo explicó Hugo Méndez, tesorero de la Cámara de Mandatarios, quien indicó que el principal problema estuvo relacionado con la escasez de placas metálicas y de las cédulas de identificación, tanto para automóviles como para motocicletas.

“Ya se van recibiendo las placas y también la documentación correspondiente. Prácticamente el problema está solucionado”, afirmó.

Uno de los registros más afectados fue el Registro Número 14 y el Registro B de motos, que concentran alrededor de 140.000 legajos. Según detalló Méndez, la llegada de un nuevo interventor permitió ordenar la situación y reducir las demoras que afectaban a los usuarios.

“Hoy prácticamente no hay atrasos y se está solucionando todo el inconveniente que tenían quienes tenían trámites en esos registros”, señaló.

Recomendaciones para evitar estafas

El representante de la Cámara de Mandatarios también alertó sobre casos de estafas vinculadas a trámites virtuales de compra y transferencia de vehículos. En ese sentido, recomendó extremar los cuidados antes de concretar operaciones.

Entre las principales sugerencias, pidió solicitar informes, verificar el estado de los vehículos y controlar posibles deudas o infracciones.

“Más allá del avance de la virtualidad, siempre hay que tomar recaudos. Nosotros podemos asesorar y hacer controles de infracciones y deudas de patente para evitar estafas”, explicó.

Fuerte crecimiento en patentamientos de motos

En cuanto a las estadísticas del sector, Méndez indicó que entre enero y abril de este año se patentaron 305.000 motocicletas en todo el país, mientras que los automóviles alcanzaron las 206.000 unidades.

El mayor crecimiento se registró en el segmento de motos, una situación que, según explicó, estaría vinculada a cuestiones económicas y laborales.

“El delivery influye mucho, pero también el costo del combustible y el bajo consumo que tienen las motos. Además, son vehículos más accesibles para adquirir”, sostuvo.