Paso Cristo Redentor: largas filas y demoras de más de cuatro horas para cruzar a Chile

Largas filas y demoras de hasta cuatro horas y media se registran este sábado en el paso internacional Cristo Redentor. Autoridades activaron paradores en alta montaña para ordenar la circulación y evitar vehículos detenidos sobre la Ruta 7.

Durante la mañana de este sábado 3 de diciembre, se registran importantes demoras en el Paso Internacional Cristo Redentor.

La espera entre el túnel internacional y el complejo chileno Los Libertadores alcanza las cuatro horas y media debido a la alta congestión del lado chileno.

Las autoridades activaron el aparcamiento de vehículos en Penitentes y Uspallata para ordenar la circulación y evitar filas extensas sobre la ruta.

El aparcamiento comenzó cerca de las 8.30 horas, luego de constatar que la fila de vehículos en Chile llegaba hasta la zona de Los Cobertizos. “Se decidió implementar el bypass acá, para que la gente no quedara detenida sobre la Ruta 7”, indicaron las autoridades.

El operativo prevé que el aparcamiento esté habilitado a partir de las 10.30 horas, cuando los vehículos comenzarán a avanzar de manera encapsulada, es decir, en fila y respetando el orden de llegada, con el objetivo de evitar discusiones o conflictos entre los conductores.

Desde la organización destacaron que el sistema está funcionando correctamente y que muchos viajeros valoran poder esperar en un lugar con baños y servicios, donde pueden comer o tomar algo, en lugar de quedar detenidos en zonas sin asistencia.