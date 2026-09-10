Paso Cristo Redentor: habilitan el cruce a Chile este viernes para todo tipo de vehículos

El Paso Internacional Cristo Redentor volverá a estar habilitado este viernes para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos. Las autoridades establecieron la portación obligatoria de cadenas y advirtieron por la continuidad del mal tiempo en alta montaña.

Después de un nuevo cierre preventivo por las condiciones meteorológicas, el Paso Cristo Redentor volverá a funcionar este viernes y permitirá nuevamente el tránsito entre Mendoza y Chile. Según informaron las autoridades de ambos países, la habilitación será a partir de las 11 y alcanzará a todo tipo de vehículos, tanto en el sentido hacia Chile como hacia Argentina.

A qué hora abre el Paso Cristo Redentor este viernes

La circulación por el Paso Internacional Cristo Redentor quedará habilitada desde las 11 de este viernes. Previamente, las barreras ubicadas en Uspallata se levantarán a partir de las 10, permitiendo el inicio del tránsito hacia el corredor internacional.

La apertura comprenderá a autos particulares, colectivos, camiones y todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

El esquema previsto establece además horarios de cierre: las barreras de Uspallata y Guardia Vieja permanecerán habilitadas hasta las 19, mientras que el túnel internacional tendrá como horario de cierre las 21, según lo informado por las autoridades del sistema integrado.

Uno de los principales puntos que deberán tener en cuenta quienes viajen desde Mendoza a Chile es que la portación de cadenas será obligatoria. La medida responde a las condiciones propias del temporal de nieve que afecta a distintos sectores de la alta montaña mendocina y al corredor internacional.

Advierten por nuevas nevadas e inestabilidad en alta montaña

Aunque el tránsito volverá a habilitarse este viernes, las condiciones meteorológicas todavía requieren especial atención. Los pronósticos anticipan que la inestabilidad y los fenómenos climáticos adversos continuarán hasta el sábado en alta montaña.

Por este motivo, las autoridades remarcaron la importancia de mantenerse informados a través de los reportes del Sistema Integrado Cristo Redentor, ya que una modificación en las condiciones de la cordillera podría derivar en nuevos cambios sobre la circulación.