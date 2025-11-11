¿Otra vez Zonda?

Contingencias Climáticas informó que el viento caliente se sentirá nuevamente en la precordillera y Malargüe.

El departamento de Contingencias Climáticas informó que este martes vuelve el viento caliente en altura y el efecto Zonda en la provincia. Es por ello que subirá la temperatura a casi 30 grados. El incremento de la temperatura seguirá durante toda la semana.

¿Cómo estará este martes 11-11-2025?

Este martes habrá nubosidad variable con tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste, poco cambio de la temperatura, zonda en precordillera y Malargue. Mejorando por la tarde. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 17°C

¿Qué pasa este miércoles 12-11-2025?

Este miércoles habrá nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Buenas condiciones meteorológicas. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 14°C

¿Cómo estará el jueves 13-11-2025?

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas aisladas en la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 13°C

Viernes 14-11-2025

Nubosidad variable con tormentas aisladas y poco cambio de la temperatura. Tormentas con granizo. Nevadas en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 16°C

Sábado 15-11-2025

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, inestable en la mañana, vientos leves del noreste.

Máxima: 32°C | Mínima: 16°C