OSEP no sumará afiliados voluntarios durante el 2026

La obra social de la provincia suspendió el ingreso como en años anteriores. Conocé cuáles serán las excepciones.

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) de Mendoza resolvió extender por un año más la suspensión del ingreso de nuevos afiliados bajo la modalidad de Afiliación Voluntaria Independiente (AVI). La medida, oficializada por la Resolución 14 del Honorable Directorio, se aplicará desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

La decisión responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de la obra social, que ya había adoptado esta restricción en años anteriores. Según se informó, las condiciones económicas que motivaron la suspensión siguen vigentes y no permiten ampliar el padrón en esta modalidad.

Desde el Departamento de Afiliaciones se solicitó la prórroga, mientras que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto avaló la medida. El argumento principal es que la incorporación de afiliados independientes podría comprometer el equilibrio de las cuentas de OSEP, en un contexto de alta demanda de prestaciones médicas y dificultades presupuestarias.

No obstante, la norma establece excepciones puntuales. Quedan excluidos de la suspensión los ingresos de recién nacidos que sean hijos de afiliadas directas, indirectas o adherentes al sistema AVI. En estos casos, se detallan procedimientos específicos según la situación médica del bebé, ya sea que requiera internación en neonatología o reciba el alta médica desde su nacimiento. Los padres disponen de hasta 60 días para completar el trámite de afiliación.

La resolución fue aprobada en la sesión ordinaria del Directorio de OSEP a finales del año pasado y lleva la firma del director general, Carlos Funes, junto a las autoridades administrativas del organismo.

La medida impacta directamente en quienes no tienen relación laboral con el Estado provincial y buscaban acceder a OSEP como alternativa de cobertura médica. Estos sectores deberán optar por prepagas privadas u otras obras sociales disponibles en el mercado.