Operaron a la nena que fue baleada en Godoy Cruz y piden donadores de sangre

La nena de 11 años baleada en Godoy Cruz fue operada nuevamente en el Hospital Notti. Su estado es delicado y solicitan donantes de sangre O negativo.

La nena de 11 años baleada en Godoy Cruz el pasado sábado continúa internada en estado delicado en el Hospital Notti, donde debió ser intervenida quirúrgicamente otra vez en las últimas horas. Ante este cuadro, su familia realizó un pedido urgente de donadores de sangre O negativo. La menor permanece bajo estricta observación médica luego del violento ataque que sufrió en la puerta de su casa, en el barrio Los Cerrillos.

Durante la mañana, la niña fue sometida a una nueva operación, esta vez para reconstruir una de sus manos, una de las zonas afectadas por los disparos. Según se informó, la menor recibió cuatro impactos de bala, tres en las piernas y uno en la mano, que utilizó para proteger su rostro.

Si bien el cuadro continúa siendo crítico, los médicos señalaron que presenta una evolución favorable, aunque su estado sigue siendo reservado.

En medio de la preocupación por su estado de salud, la familia y el equipo médico del Hospital Notti solicitaron dadores de sangre grupo O negativo para la menor. Quienes puedan colaborar deben presentarse en el hospital pediátrico, ubicado en calle Bandera de los Andes, en Guaymallén, entre las 7 y las 10 de la mañana.

Cómo fue el ataque en Godoy Cruz

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 19.30, cuando la niña se encontraba en su vivienda. Según la reconstrucción, dos hombres llegaron en un auto gris y uno de ellos descendió, se acercó a la puerta y, sin mediar palabra, abrió fuego.

La menor cayó gravemente herida tras recibir los disparos y fue asistida por un vecino, quien la trasladó de urgencia al Hospital Lencinas. Luego fue derivada al Hospital Notti, donde fue operada por el compromiso de la arteria femoral.

Tras el ataque, el agresor escapó a pie y volvió a disparar cuando un familiar intentó perseguirlo. Posteriormente, huyó en el vehículo en el que había llegado. En la escena se secuestraron vainas calibre 9 milímetros.

La causa es investigada como un posible ajuste de cuentas, con vínculos que podrían estar relacionados al penal Almafuerte. En este marco, uno de los sospechosos señalados como autor intelectual solicitó declarar y se espera que haya avances en los próximos días.