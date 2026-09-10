“Nos levantamos y sabemos que es un día más sin Luciana”: la familia sigue buscando su celular tras el fatal accidente en calle Colón

A dos semanas del choque ocurrido en calle Colón y Avenida Perú, la familia de Luciana Celeste Báez todavía no pudo recuperar el teléfono que llevaba la joven al momento del accidente. Su madre, Susana Knoch, reclamó justicia y contó cómo atraviesan estos días sin su hija.

A dos semanas del fatal accidente en calle Colón y Avenida Perú, el dolor continúa intacto para la familia de Luciana Celeste Báez, la joven de 22 años que murió como consecuencia del choque. Mientras la investigación judicial avanza, sus familiares mantienen un pedido que para ellos tiene un enorme valor: recuperar el celular de Luciana. Según denunciaron, el teléfono desapareció después del accidente y hasta el momento no lograron saber dónde está.

Susana Knoch, madre de la joven, habló con LVDiez y contó que todavía no recibieron ninguna información concreta sobre el aparato. La familia, sin embargo, comenzó a buscar alternativas para recuperar al menos parte de los archivos y recuerdos que Luciana tenía almacenados.

“No sabemos nada del teléfono de Luciana”, contó Susana al referirse a uno de los reclamos que mantienen desde el día del accidente. La mujer explicó que, ante la falta de novedades, comenzaron a intentar recuperar fotografías, archivos y otros contenidos que podrían estar almacenados en la nube de Google.

El celular tenía un valor especial para la familia porque podía contener recuerdos personales de Luciana. Por eso, además del reclamo judicial, sus allegados continúan intentando encontrar alguna manera de recuperar la información que había quedado guardada en el dispositivo.

Durante estos días también recibieron llamados de personas que aseguraban tener información sobre el teléfono. Sin embargo, según relató la madre de Luciana, algunos de esos contactos terminaron siendo información falsa y generaron todavía más angustia.

Hasta el momento, el aparato no apareció y la familia no cuenta con datos concretos que permitan establecer dónde se encuentra.

El pedido por el celular se suma a un reclamo mucho más profundo: la familia quiere que la Justicia esclarezca lo ocurrido y determine las responsabilidades correspondientes por el accidente de calle Colón y Avenida Perú.

Susana cuestionó que el joven imputado por el choque pueda atravesar el proceso judicial desde su domicilio y sostuvo que la situación resulta especialmente dolorosa para quienes quedaron atravesados por la pérdida.

“Nosotros necesitamos justicia por nuestra hija, porque las cosas se han dado de manera muy atroz, muy rara”, expresó.

La madre de Luciana también remarcó el contraste entre la situación del imputado y la realidad que enfrenta su familia desde la muerte de la joven. “Nos levantamos y sabemos que es un día más sin Luciana”, afirmó con dolor.

En ese contexto, pidió que durante la investigación se tengan en cuenta todas las pruebas disponibles, especialmente las imágenes de las cámaras de seguridad y los resultados de las pericias.

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Cómo sigue Gonzalo, el novio de Luciana

Susana también habló sobre Gonzalo, el novio de Luciana, quien viajaba junto a ella cuando ocurrió el choque. El joven permanece en su casa y continúa utilizando una silla de ruedas, además de necesitar ayuda para realizar algunas actividades cotidianas.

De acuerdo con lo relatado por la madre de Luciana, Gonzalo sufrió distintas lesiones como consecuencia del accidente: fractura de columna, fracturas de costillas, fractura de sacro y fractura de pelvis. Esta última lesión requirió una intervención quirúrgica que le realizaron en el Hospital Central la semana pasada.

La familia también atraviesa con preocupación las consecuencias emocionales que dejó el hecho. Gonzalo fue testigo de la tragedia y, según explicó Susana, conserva recuerdos fragmentados de lo ocurrido.