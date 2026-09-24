“No recuerdo qué más me dijo que me llevó a explotar de esa manera”: habló en el juicio el hombre que asesinó a cuchillazos a su cuñada

Omar Poblete declaró este jueves en el juicio por el crimen de Morena Bissotto y relató cómo fueron los momentos previos al ataque. La Fiscalía busca una condena por femicidio, mientras que la defensa pretende que sea considerado homicidio simple. Este viernes serán los alegatos y podría conocerse el veredicto.

Omar Poblete, acusado por el crimen de Morena Bissotto, declaró este jueves ante el jurado popular que lleva adelante el juicio por el hecho ocurrido en 2024 en Maipú. El hombre, que actualmente tiene 36 años, habló guiado por las preguntas de su abogada defensora, Mariana Silvestri.

Una de las cuestiones centrales que deberá determinar el jurado es la calificación del hecho. La Fiscalía sostiene que Poblete debe ser condenado por femicidio, mientras que la defensa intenta evitar la prisión perpetua y busca que el caso sea considerado como un homicidio simple.

Durante su declaración, Poblete aseguró que al comienzo tenía una buena relación con Morena, pero que el vínculo se fue deteriorando a partir de su consumo de drogas.

Al referirse a los momentos previos al crimen, contó que mantuvieron una discusión. Según su relato, Morena le cuestionó su comportamiento y le dijo: “¿No te da vergüenza? ¿No pensás en tus hijos?”.

Poblete también manifestó que había consumido drogas durante la noche anterior y que no recuerda qué ocurrió en los instantes inmediatamente anteriores al ataque.

“No recuerdo qué más me dijo que me llevó a explotar de esa manera”, expresó durante su declaración.

El ataque también alcanzó a la hija de Morena, que en ese momento tenía un año y nueve meses. La pequeña sufrió varias heridas cortantes, algunas de ellas en la zona del cuello.

La niña pudo ser rescatada cuando ingresó al lugar Lucía Castellanos, quien en aquel momento era pareja de Poblete. La menor recibió asistencia médica y logró sobrevivir. Actualmente vive con sus abuelos.

Este viernes se conocería el veredicto

Los padres de Morena estuvieron presentes durante la audiencia de este jueves. Visiblemente conmocionados, decidieron no realizar declaraciones.

Este viernes comenzarán los alegatos finales en el Polo Judicial de Mendoza. La audiencia está prevista para las 8.30 y primero expondrán los abogados de las partes.

Luego, el jurado popular pasará a deliberar para determinar la responsabilidad penal de Poblete y la calificación del hecho.

En caso de una condena por femicidio, la pena prevista es prisión perpetua. Si el jurado considera que se trató de un homicidio simple, la escala penal contempla entre 8 y 25 años de prisión.

El veredicto podría conocerse durante la tarde de este viernes, en un juicio que generó conmoción en Maipú y en distintos puntos de Mendoza.