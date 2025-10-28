“No quiere cumplir años otra vez en el hogar”: buscan a una familia que adopte a dos hermanas en Mendoza

Las mendocinas tienen 17 y 12 años, pero les han pedido a las autoridades no ser separadas durante el proceso de adopción.

El Juzgado de Familia de Maipú, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, inició un llamado a la comunidad para encontrar una familia que desee vincularse y brindar un hogar a dos hermanas de 17 y 12 años que actualmente reside en un hogar.

M. tiene 16 años y manifestó que “no quiere cumplir 17 el próximo año en el hogar”. C. tiene 12 años, ambas son hermanas y quieren seguir estando juntas, ya que las separaron de otra hermana.

A C. le gusta peinar y dibujar, mientras que a M. le gusta bailar y jugar juegos de mesas. Ambas esperan a una familia que no las trate mal, que sean divertidos, les gusten los perros y los gatos y también que las quieran y escuchen.

Les gusta salir de viaje y quieren que juntos armen los planes porque M. es muy ansiosa. Ambas sueñan con sus habitaciones pintadas de sus colores favoritos: negro, rosado y rojo. Pero también sueñan con una gran familia de abuelos, tíos, primos y hermanos o hermanas. Por lo que están emocionadas de encontrar un nuevo hogar.

Dónde comunicarse

Las personas interesadas en postularse pueden comunicarse para más información o entrevistas a través del correo electrónico del Registro Provincial de Adopción en rpamendoza@jus.mendoza.gov.ar o al celular: 2616799541.