Nieve en Mendoza: hasta dónde se puede subir hoy para disfrutar del paisaje ¿Cómo estará los próximos días?

Mientras cientos de turistas aprovechan la nieve, las autoridades trabajan para evacuar a pobladores aislados antes del ingreso de un nuevo temporal que podría extenderse hasta el 5 de agosto.

Mendoza volvió a convertirse en uno de los destinos más buscados por turistas y mendocinos que desean disfrutar de la nieve, aprovechando una breve mejora en las condiciones climáticas. Sin embargo, las autoridades advirtieron que el acceso continúa restringido y que un nuevo frente de mal tiempo volverá a complicar la situación durante los próximos días. Actualmente, la Ruta Nacional 7 permanece habilitada únicamente hasta Punta de Vacas, mientras continúan los trabajos de despeje para recuperar el corredor internacional y asistir a las personas que permanecen aisladas en la zona de Las Cuevas.

Hasta dónde se puede llegar para ver nieve en Mendoza

De acuerdo con la información oficial, el tránsito interno está autorizado únicamente hasta Punta de Vacas, donde miles de visitantes aprovechan el paisaje completamente cubierto de blanco.

Más allá de ese punto, el camino continúa cerrado debido a las importantes acumulaciones de nieve que dejó el histórico temporal registrado durante las últimas semanas.

Las autoridades recordaron que el acceso puede modificarse en cualquier momento según evolucionen las condiciones meteorológicas, por lo que recomiendan consultar el estado de las rutas antes de iniciar el viaje.

Se espera un nuevo temporal de nieve en Alta Montaña

La ventana de buen tiempo podría durar poco. Según los pronósticos, entre la noche del jueves y el viernes ingresará un nuevo temporal de nieve que afectará nuevamente a toda la Alta Montaña, especialmente sobre la Ruta 7 y el corredor internacional hacia Chile.

Las nevadas podrían extenderse hasta el 5 de agosto, con importantes acumulaciones en los sectores más elevados de la cordillera. Esta situación obligará nuevamente a intensificar las tareas de despeje y podría generar nuevas restricciones para la circulación.

Uno de los principales objetivos de los equipos de emergencia es llegar hasta Las Cuevas, donde todavía permanecen 18 personas que esperan ser evacuadas.

Hasta el momento, ya fueron asistidas y trasladadas 104 personas desde que comenzó el fuerte temporal de nieve que mantiene cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor desde hace más de dos semanas.

Para concretar el operativo, personal de Vialidad Nacional, Defensa Civil y otros organismos trabajan en la apertura de una denominada “brecha sanitaria”, que permita recorrer los 31 kilómetros que separan Punta de Vacas de Las Cuevas.

Según informaron desde Defensa Civil, quienes permanecen en esa localidad se encuentran en buen estado de salud, aunque la intención es retirarlos antes de que vuelva a intensificarse el temporal.

Las tareas para liberar el camino avanzan lentamente debido a la enorme cantidad de nieve acumulada. En algunos sectores, las máquinas deben remover paredes de nieve de varios metros de altura, desplazando toneladas de hielo tanto hacia adelante como hacia los costados para abrir una vía segura.

A esta dificultad se suma un problema adicional: cada vez que se logra habilitar un tramo, nuevas nevadas vuelven a cubrir el camino, obligando a reiniciar parte de los trabajos.

Recomendaciones para quienes viajen a Alta Montaña

Las autoridades insistieron en extremar las medidas de precaución para quienes decidan viajar hasta la zona habilitada.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Circular únicamente hasta el límite autorizado.

Llevar cadenas obligatorias para los neumáticos.

para los neumáticos. Consultar previamente el estado actualizado de la Ruta 7 .

. Respetar las indicaciones de Gendarmería Nacional y Vialidad .

y . Evitar estacionar sobre las banquinas.

Este último punto preocupa especialmente debido a la gran cantidad de turistas que llegan para disfrutar de la nieve. Los vehículos estacionados sobre ambos márgenes de la ruta reducen considerablemente el espacio de circulación y podrían dificultar el paso de ambulancias, maquinaria vial o equipos de emergencia en caso de un incidente.

El Paso Cristo Redentor continúa cerrado

Mientras tanto, el Paso Internacional Cristo Redentor permanece inhabilitado por las intensas nevadas registradas tanto del lado argentino como chileno.

Desde Defensa Civil explicaron que las condiciones climáticas han sido extremas en ambos países y que cualquier decisión sobre la reapertura dependerá exclusivamente de la evolución del tiempo y de las condiciones de seguridad para quienes circulan por el corredor internacional.