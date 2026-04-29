Nena baleada en Godoy Cruz: imputaron al presunto autor intelectual del ataque

La menor fue baleada al abrir la puerta de su casa y permanece internada en estado delicado. Por el hecho imputaron a “El Piter”, señalado como autor intelectual.

La Justicia imputó a Pedro Esteban Morales, alias “El Piter”, como presunto autor intelectual del ataque a tiros que dejó gravemente herida a una niña de 11 años en Godoy Cruz.

El hecho ocurrió en el barrio Los Cerros, en el oeste del departamento, cuando la menor abrió la puerta de su vivienda y recibió un disparo. Desde ese momento permanece internada y su estado es reservado.

La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios, María Florencia Díaz Peralta.

De acuerdo con la causa, el conflicto tendría relación con una investigación federal que sostiene que el ataque se debió a una disputa interna dentro de la cárcel de Almafuerte relacionada

con la causa federal de venta de drogas en el penal.

Morales, señalado como quien habría instigado el hecho, ya se encuentra detenido y, por disposición judicial, continuará alojado en aislamiento mientras avanza el expediente.

En la misma causa también está imputado Marcelo Agüero, alias “Tapón”, quien también se encuentra detenido en Almafuerte y es el padre de la niña baleada.