“Necesitamos que 735 personas donen $1.000″: un refugio mendocino necesita ayuda para seguir cuidando a perros abandonados y enfermos

El histórico refugio de Godoy Cruz, conocido por el trabajo solidario con perros abandonados, necesita la ayuda de los mendocinos para poder pagar una deuda en la veterinaria y seguir funcionando.

El Refugio Ángeles de Cuatro Patas, que funciona en Mendoza desde hace más de diez años, atraviesa un momento crítico. El espacio, dedicado al rescate y cuidado de perros abandonados, enfermos y adultos, lanzó una campaña solidaria para saldar una deuda millonaria en la veterinaria.

El refugio está a cargo de Beatriz Liliana Méndez, quien hace más de una década dedica su vida al cuidado de los animales. Su labor no solo le permitió dar refugio a cientos de perros, sino también atravesar una etapa de depresión, encontrando en esta tarea un propósito de vida.

La mayoría de los animales que viven en el predio son de difícil adopción por su edad avanzada o problemas de salud, lo que incrementa el esfuerzo económico y humano de los voluntarios que acompañan a la fundadora.

Actualmente, el refugio atraviesa un duro momento, ya que tuvieron que hacerle frente a una deuda millonaria. Con la ayuda de los mendocinos y de gente de todas partes del mundo, lograron que la deuda, que en un inicio era de más de $4.000.000, bajara a $735.000, según informaron en sus redes sociales.

Por lo tanto, el objetivo actual es reunir $735.000, lo que equivale a que 735 personas donen $1.000 cada una. “Gracias a todos por aportar su ayuda para que podamos seguir con los controles de nuestros abuelos, la atención de los que están ingresando y ayudar también a quien lo necesita”, expresaron desde el refugio.

Cómo colaborar con el refugio Ángeles de Cuatro Patas

Quienes quieran sumarse a la campaña del refugio, pueden hacerlo a través de transferencias al alias Congo.diario.sal (a nombre de Beatriz Liliana Méndez) o comunicándose al 2617564533.

Además de dinero, el refugio necesita insumos básicos como alimento para perros, mantas, artículos de limpieza, escobas, alambre, clavos, pallets y chapas. También se puede colaborar como padrino o madrina de algún perro, con un aporte mensual desde $500.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝔸́𝕟𝕘𝕖𝕝𝕖𝕤 𝕕𝕖 𝕔𝕦𝕒𝕥𝕣𝕠 𝕡𝕒𝕥𝕒𝕤 (@angelesde4patass)

Un espacio que marcó huella en Mendoza

Con más de una década de trabajo, el Refugio Ángeles de Cuatro Patas se convirtió en un símbolo de la lucha contra el abandono animal en Mendoza. Incluso fue visitado en su momento por el actual presidente Javier Milei, gesto que ayudó a visibilizar su tarea.

Hoy, la continuidad del refugio depende de la solidaridad de los mendocinos y de quienes puedan aportar para que siga siendo un hogar para cientos de animales que no tienen otra oportunidad.