Murió un pasajero de 73 años durante un vuelo desde Panamá a Mendoza

El hombre, de 73 años, sufrió una descompensación cuando el avión se dirigía hacia Mendoza. La tripulación inició un desvío de emergencia hacia Colombia, pero finalmente no fue necesario aterrizar allí. Un médico y una enfermera que viajaban a bordo constataron su fallecimiento.

Un mendocino de 73 años falleció durante un vuelo que se dirigía desde Panamá hacia Mendoza. El pasajero sufrió una descompensación en pleno viaje y la tripulación inició un procedimiento de emergencia que incluyó un intento de desvío hacia Colombia.

El hecho ocurrió durante los primeros minutos de este jueves, cuando el avión, que había partido de Panamá alrededor de las 3 de la madrugada, se encontraba en pleno vuelo con destino a la provincia de Mendoza.

Según se informó, el hombre comenzó a sentirse mal y se descompensó. Ante la situación, la tripulación comunicó a los pasajeros que se realizaría un desvío hacia Colombia para concretar un aterrizaje de emergencia.

En el vuelo viajaban un médico y una enfermera, quienes asistieron al pasajero. Sin embargo, después de aproximadamente media hora de la maniobra, constataron que el hombre había fallecido.

Ante esta situación, finalmente no fue necesario aterrizar en Colombia y el avión retomó su recorrido hacia Mendoza.

El pasajero fue ubicado nuevamente en su asiento, asegurado con el cinturón y cubierto con una frazada, mientras el resto de los viajeros continuó el trayecto.

El vuelo aterrizó en Mendoza alrededor de las 00.30 de este jueves. En total viajaban unos 280 pasajeros.

Una vez en tierra, personal médico y policial ingresó al avión para constatar el fallecimiento. Luego de completar el procedimiento correspondiente, el resto de los pasajeros pudo descender de la aeronave.

Por el momento no se informó oficialmente la causa de la muerte. De acuerdo con los primeros datos, el hombre habría sufrido una descompensación durante el vuelo.