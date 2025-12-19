Murió un joven de 21 años en Las Heras tras chocar en su moto contra un auto

El siniestro ocurrió en la noche del jueves sobre Ruta Provincial 28, cuando una motocicleta impactó contra un auto que realizaba una maniobra de giro; la víctima tenía 21 años y el test de alcoholemia a la conductora dio negativo.

Un grave accidente vial ocurrido en la noche del jueves en Las Heras tuvo como saldo la muerte de un joven motociclista. El hecho se registró alrededor de las 20.20 en Ruta Provincial 28, a la altura del 5965, en inmediaciones de calle Lavalle al 1590.

La víctima fue identificada como Mauricio Martín Devia, de 21 años, quien conducía una motocicleta Yamaha de 150 cc. De acuerdo con la información policial, el siniestro se produjo cuando un automóvil Renault Clío negro, conducido por una mujer de 34 años, circulaba de este a oeste y detuvo su marcha para realizar un giro. En ese momento, la motocicleta que venía detrás no logró frenar a tiempo e impactó contra la parte trasera del vehículo.

Como consecuencia del choque, el motociclista salió despedido y cayó a un canal de riego ubicado en el margen norte de la calzada, siendo hallado a pocos metros del lugar del impacto. Personal policial inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar, a las que luego se sumó el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), pero finalmente se confirmó el fallecimiento en el lugar.

La conductora del automóvil fue sometida al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, con 0.0 gramos de alcohol por litro de sangre. La investigación del hecho quedó a cargo del doctor Espeche, de la Oficina Fiscal Nº 1, quien dispuso las medidas de rigor para esclarecer las circunstancias del accidente.