Murió otro trabajador en el teatro griego Frank Romero Day

Un recuperador urbano de 60 años sufrió una descompensación mientras realizaba tareas de recolección de materiales reciclables en el Teatro Griego Frank Romero Day y murió horas después en el hospital. Es el segundo fallecimiento vinculado a trabajos en el predio durante la Vendimia 2026.

La muerte de un hombre que realizaba tareas como recuperador urbano de residuos suma un nuevo episodio trágico en medio de la Vendimia 2026. El fallecimiento se convirtió en la segunda muerte registrada en el Teatro Griego Frank Romero Day desde que comenzó a armarse el escenario a finales de febrero.

La víctima fue identificada como Fabián Rentería, de 60 años, quien formaba parte de la cooperativa de limpieza El Algarrobo, de Las Heras. El trabajador había ingresado junto a otros integrantes durante la madrugada para retirar materiales reciclables tras el festival musical realizado en el lugar.

En medio de esas tareas, el hombre sufrió una descompensación mientras se encontraba en las inmediaciones del teatro.

Según informaron desde el área de Cultura, Rentería fue asistido de inmediato por personal del servicio de emergencias y trasladado al Hospital Luis Lagomaggiore. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, horas más tarde se confirmó su fallecimiento producto de un infarto masivo.

En el comunicado oficial también se aclaró que la cooperativa de trabajo tenía un acuerdo con las productoras privadas que organizaron el festival musical realizado el domingo en el teatro.

La segunda muerte durante la Vendimia 2026

El hecho ocurre pocos días después de otro episodio trágico ocurrido en el mismo escenario. Cuando comenzó a armarse el escenario, a fines de febrero, falleció Santino Calivar, un operario de 21 años que había sufrido una descompensación mientras realizaba tareas vinculadas al armado técnico del espectáculo en el Teatro Griego Frank Romero Day.