Mirá todos los looks de las figuras de Canal 9 en el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia

Desde las 18 el equipo de Canal 9 arrancó con la gran previa del Acto Central y deslumbraron en la alfombra roja con sus looks.

Este domingo 8 de marzo se celebrará el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 luego de que la lluvia obligará a reprogramar la fiesta. El 9 Televida realiza una gran transmisión para acercarles a todos los mendocinos el minuto a minuto de la previa desde las 18 y desde la 21 el espectáculo “90 cosechas de una misma cepa”.

Desde aproximadamente las 18 horas el equipo de lujo trabaja desde las instalaciones del Teatro Griego Frank Romero Day para acercar lo mejor de la celebración.

Como cada año, Canal 9 coloca la alfombra roja a metros del escenario principal por donde pasan las personalidades más destacadas de la noche.

Los looks en el Acto Central

Los encargados de conducir la previa del Acto Central: Daniela Galván y Luciana Campigotto, se vistieron de gala para este gran día. Pero no pasó desapercibida la participación del gran director y artista Pepe Cibrián.

El vestido elegido por Daniela Galván fue de color verde, con mangas cortas y bordado en pedrería.

Mientras que Luciana Campigotto eligió un vestido corto con brillos. El color elegido fue un color nude con pelo suelto y maquillaje a tono.

Chicho Bazzali eligió un traje negro. Combinó pantalón negro, corbata a tono y camisa blanca. El toque se lo dio con zapatillas urbanas para estar cómodo mientras recorre las instalaciones del teatro.

Analía De La Llana optó por una falda larga color negro con un top a juego con brillantes plateados y un gran escote. Danilo eligió un traje con pantalón color negro y un saco color a juego.