“Mi hijo se da vuelta y este chico le pega una patada en la cara”: un alumno mendocino de 13 años fue golpeado por el hermano de un compañero y le fracturó la nariz

El adolescente permanece internado en el Hospital Notti con fractura nasal y lesiones en la cabeza, mientras su familia cuestiona la falta de intervención durante la agresión y analiza iniciar acciones legales.

Un violento episodio ocurrido en una escuela de Rivadavia dejó a un estudiante de 13 años internado en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, luego de ser agredido dentro del establecimiento por un adolescente de 16 años que no asiste a esa institución.

El hecho ocurrió el viernes pasado y, desde entonces, el menor permanece hospitalizado. Según relató su madre, Nadia Miranda, el chico presenta una fractura en la nariz y hematomas en la cabeza, además de haber sufrido un fuerte cuadro de shock tras la golpiza.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el agresor sería hermano de uno de los estudiantes que previamente había tenido una discusión con un estudiante, aunque no estaba claro que el conflicto fuera directamente con el chico agredido. El adolescente de 16 años habría ingresado al colegio acompañado por su padre y otro hermano.

La madre del estudiante contó que los tres ingresaron al establecimiento y se dirigieron directamente al playón donde se encontraban los alumnos. Allí, el joven de 16 años habría atacado al chico de 13 años.

“Mi hijo se da vuelta y este chico le pega una patada en la cara que lo deja en el piso. Después lo levanta, lo toma del cuello y le sigue pegando”, relató la mujer. Según su versión, varios estudiantes presenciaron la escena y el profesor de educación física estaba en el lugar, pero no intervino para detener la agresión.

El propio padre del agresor también habría estado presente durante el ataque. De acuerdo con el relato de la madre, quien finalmente separó a los adolescentes fue el otro hermano que había ingresado al establecimiento.

Tras el hecho, la directora del colegio llamó a la familia para informar que el alumno estaba sangrando. La mujer acudió al lugar y esperó la llegada de una ambulancia, aunque aseguró que posteriormente le comunicaron que no sería enviada porque el episodio no era considerado grave. Finalmente, el menor fue trasladado al hospital, donde debieron sedarlo debido al estado de pánico y ansiedad en el que se encontraba.

Actualmente, el adolescente continúa internado a la espera de nuevos estudios. Los médicos deberán determinar si la fractura nasal requiere una intervención quirúrgica o si podrá recuperarse con tratamiento y cuidados.

La madre del joven también expresó su malestar por la actuación de la institución educativa y afirmó que iniciará acciones legales tanto contra los responsables de la agresión como por lo ocurrido dentro del establecimiento. Según indicó, hasta el momento ningún directivo se acercó al hospital para conocer el estado de salud del estudiante.

El caso ya tomó intervención judicial y se espera que en los próximos días avancen las actuaciones para esclarecer cómo ocurrió el ataque dentro del colegio.