Metrotranvía suspendido: Cuáles son las paradas que no funcionarán por el partido de Godoy Cruz y Atlético Mineiro 

El partido entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana traerá cambios en la ciudad: el Metrotranvía suspenderá su servicio en el Parador Godoy Cruz. Además, habrá cortes de calles y un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del Estadio Feliciano Gambarte.

El esperado duelo entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana trae cambios importantes en el transporte público de Mendoza. La Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) confirmó que el Metrotranvía suspenderá su servicio en el Parador Godoy Cruz (Parque Mitre) desde las 15.30 de este jueves 21 de agosto y por aproximadamente seis horas, hasta media hora después de finalizado el encuentro.

La medida apunta a garantizar la seguridad en las inmediaciones del Estadio Feliciano Gambarte, donde se espera un gran movimiento de hinchas locales y visitantes.

Durante la suspensión, no habrá ascenso ni descenso de pasajeros en el Parador Godoy Cruz. La STM recomendó a los usuarios utilizar como alternativas los Paradores Progreso y San Martín, que funcionarán con normalidad y son los más cercanos a la zona del estadio.

El servicio se normalizará una vez que se despeje el flujo de personas en los alrededores.

Operativo de seguridad en Mendoza

El encuentro, que comenzará a las 19, tendrá un importante operativo policial y de tránsito. Según informaron fuentes oficiales, se desplegarán 400 efectivos de la Policía de Mendoza dentro del estadio, junto a 200 agentes de seguridad privada. Además, otros 50 uniformados estarán apostados en los alrededores.

Las puertas del Gambarte se abrirán a las 16 y se espera un fuerte operativo de control en las calles cercanas.

Calles cortadas por el partido de Godoy Cruz

Desde las 13.30 varias calles estarán interrumpidas al tránsito para ordenar la circulación: