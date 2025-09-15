Mendoza: Una semana muy agradable ¿máximas de casi 30 grados?

Contingencias Climáticas informó que se viene una semana muy calurosa. El miércoles, la máxima ascenderá a los 28 grados centígrados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que esta semana estará calurosa en Mendoza Las máximas rondarán los 25 grados y el miércoles ascenderá a los 28. Ese día, además, también podría haber tormentas aisladas.
Lunes | 15-09-2025
Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 25°C | Mínima: 8°C
Martes | 16-09-2025
Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 27°C | Mínima: 10°C
Miércoles | 17-09-2025
Nubosidad variable con tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 28°C | Mínima: 13°C
Jueves | 18-09-2025
El jueves sería muy caluroso.
Máxima: 31º C | Mínima: 14º C