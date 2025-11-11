Mendoza: una mujer de 62 años fue atropellada por una moto en Guaymallén y murió

La víctima, identificada como Pastora Achata, tenía 62 años y fue atropellada mientras cruzaba la calle Félix Suárez. El motociclista, que dio negativo en el test de alcoholemia, también resultó herido.

Una mujer de 62 años murió luego de ser atropellada por una motocicleta en la noche del miércoles en Guaymallén. El hecho ocurrió cerca de las 21 en la intersección de calles Félix Suárez y Capilla de Nieve, en las inmediaciones del barrio Nueva Esperanza.

Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre un accidente vial en el lugar, donde una motocicleta Keller 150 cc había embestido a una peatona que permanecía inconsciente sobre la calzada.

Al arribar personal policial y médico, constataron que la víctima, identificada como Pastora Achata, presentaba politraumatismos moderados. Fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

El conductor de la moto, de 32 años, también resultó herido y fue derivado al Hospital Lagomaggiore con politraumatismos. El test de alcoholemia practicado arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol en sangre.

De acuerdo con el relato del motociclista, circulaba por calle Félix Suárez en dirección Sur-Norte y, al llegar frente a la plaza del barrio Nueva Esperanza, impactó a la mujer que cruzaba la calzada de Este a Oeste.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Guaymallén, la motocicleta fue secuestrada y se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las causas del siniestro.