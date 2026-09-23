Mendoza: un obrero cayó sobre un compañero en una obra y este se enterró un hierro en la espalda

Un trabajador de 26 años sufrió un grave accidente laboral este miércoles en una obra de Luján de Cuyo. Un compañero que trabajaba en altura cayó sobre él y provocó que también se precipitara.

Un obrero de 26 años sufrió un grave accidente laboral en Luján de Cuyo este miércoles, cuando un compañero que trabajaba en altura perdió el equilibrio y cayó sobre él. Como consecuencia del impacto, ambos terminaron en el suelo y el trabajador quedó sobre una estructura con hierros. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo trasladó al Hospital Italiano, donde fue evaluado y posteriormente ingresó a quirófano.

El hecho ocurrió alrededor de las 14, en una obra en construcción ubicada sobre calle Terrada al 4196, en Luján de Cuyo.

Un llamado al 911 alertó sobre la caída de un obrero desde altura y la posibilidad de que hubiera personas heridas.

Ante la emergencia, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se dispuso el desplazamiento de personal policial y de una ambulancia del SEC hasta el lugar.

De acuerdo con las primeras actuaciones, uno de los trabajadores se encontraba realizando tareas en altura cuando, por circunstancias que todavía deben determinarse, perdió el equilibrio y cayó.

Durante la caída, el hombre impactó contra su compañero, que se encontraba trabajando en un sector inferior.

El segundo trabajador también terminó precipitándose y cayó sobre una zona donde había hierros utilizados en la construcción. Uno de esos elementos metálicos terminó clavándose en su espalda y le provocó una lesión que requirió atención médica inmediata.

Debido a eso fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado hasta el Hospital Italiano de Mendoza. En el centro asistencial fue evaluado por un médico de guardia y, debido a la lesión provocada por el hierro, debió ingresar a quirófano para ser intervenido.

El trabajador se encontraba estable al momento de la asistencia, aunque permaneció internado para continuar con la atención médica correspondiente.