Mendoza: un niño no podía respirar y fue salvado por gendarmes

La rápida intervención de efectivos de Gendarmería Nacional fue clave para asistir al menor, que había dejado de respirar tras sufrir un episodio de ahogamiento. Fue trasladado a un centro de salud y quedó en observación.

Efectivos de Gendarmería Nacional asistieron y salvaron a un niño que presentaba graves dificultades para respirar tras sufrir un episodio de ahogamiento en Guaymallén.

El hecho ocurrió en la Sección Guaymallén, dependiente del Escuadrón 64 Mendoza, donde una mujer llegó pidiendo ayuda de manera desesperada para su hijo.

Según fuentes policiales, la madre alertó a los uniformados sobre la situación del menor, quien no podía respirar. Ante la emergencia, los gendarmes actuaron de inmediato y comenzaron a realizar maniobras de Heimlich para desobstruir las vías respiratorias.

La asistencia dio resultado y el niño logró recuperar la respiración, por lo que fue estabilizado en el lugar. Posteriormente, los efectivos acompañaron al menor y a su madre hasta el centro de salud de Puente de Hierro para que recibiera atención médica especializada.

El pequeño quedó en observación y se encuentra en buen estado de salud.