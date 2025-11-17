Mendoza: un colectivo atropelló a un peatón en pleno centro de Luján

Un peatón fue embestido por un colectivo en el centro de Luján de Cuyo y varios pasajeros resultaron golpeados por el brusco frenazo, aunque todos fueron asistidos en el lugar y se encuentran fuera de peligro.

Un incidente vial ocurrido este lunes por la mañana en el centro de Luján de Cuyo generó tensión entre peatones que circulan por el lugar y pasajeros del transporte público. Cerca de las 9, una unidad del Grupo 700 embistió a un hombre de 61 años que cruzaba la avenida San Martín. A pesar del impacto, el peatón se encuentra fuera de peligro y no sufrió lesiones de gravedad.

Un giro brusco y un frenazo que desató el caos

Según relataron los pasajeros, el colectivo realizó un giro en el cruce cuando el conductor no advirtió la presencia del peatón. Al frenar de manera repentina para evitar un desenlace mayor, varios ocupantes —que viajaban de pie— cayeron dentro de la unidad.

“Venía cruzando una persona y cuando el colectivo dobló no lo alcanzó a ver. Cuando frenó, volamos todos”, contó una pasajera que estaba parada junto a otro usuario en la parte delantera.

Otro testimonio coincidió: “Fue todo tan rápido. El golpe fue fuerte, pero por suerte estamos bien”.

Varios de los pasajeros recibieron asistencia médica en el lugar. Una de las personas que sufrió un golpe durante el frenazo explicó: “Me golpeé con el escalero porque volé hacia el fondo. Fue un golpe nada más. Por lo menos la gente no se lastimó tanto”.

El peatón está fuera de peligro y el tránsito fue reducido

El hombre que recibió el impacto salió ileso, según confirmaron los servicios de emergencia que acudieron a la escena. La municipalidad de Luján de Cuyo dispuso la reducción de la avenida San Martín a un solo carril, lo que generó demoras durante el operativo.

La mayoría de los pasajeros fue evaluada por personal sanitario y posteriormente se retiró del lugar. Solo permanecieron aquellos que sufrieron contusiones más fuertes, aunque sin heridas de gravedad.