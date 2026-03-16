Mendoza: suspenden las clases en un departamento por el viento Zonda

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este lunes 16 de marzo se suspenden las clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades del departamento de Malargüe, debido a las condiciones meteorológicas previstas por viento Zonda.

La decisión fue tomada a partir de los pronósticos que anticipan ráfagas intensas y en línea con las recomendaciones emitidas por Defensa Civil, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

Desde la DGE aclararon que la medida alcanza únicamente al departamento de Malargüe. En el resto de la provincia de Mendoza, el servicio educativo se desarrolla con total normalidad durante la jornada.

En cuanto a las escuelas afectadas por la suspensión, las autoridades indicaron que la actividad escolar continuará de manera virtual mediante la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza, para garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes.