Mendoza: ¿se viene un fin de semana caluroso?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este fin de semana continuará caluroso y que el sábado la máxima ascenderá a los 26.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que tendremos un fin de semana muy primaveral en Mendoza. Las máximas se situarán arriba de los 20 grados y el sábado llegarán a los 28.

¿Cómo estará este viernes 12-09-2025?

Este viernes habrá timpo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 10°C

Sábado 13-09-2025

El sábado habrá poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Zonda en precordillera y Malargue. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 11°C

Domingo 14-09-2025

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 14°C

Lunes 15-09-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 10°C

Martes 16-09-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C