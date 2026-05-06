Mendoza: rescataron a Ñandúes y aves silvestres en una finca de Maipú

El operativo fue realizado por la Policía Rural con apoyo de drones. Los animales estaban retenidos de forma ilegal y ya fueron trasladados para su recuperación.

Un operativo de la Policía Rural de Mendoza permitió el rescate de ñandúes y aves silvestres que se encontraban en cautiverio dentro de una finca en Maipú. El procedimiento se llevó a cabo tras una investigación que incluyó el uso de drones (VANT) para confirmar la presencia de animales protegidos en el lugar. El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la intersección de Ruta 60 y calle Santa Fe, donde las autoridades detectaron la posible tenencia ilegal de fauna.

El procedimiento comenzó a partir de una denuncia que alertaba sobre la presencia de fauna silvestre en cautiverio. Debido a que el predio estaba alejado de la vía pública, el ayudante fiscal interviniente autorizó la utilización de tecnología aérea para avanzar en la investigación.

Mediante el sobrevuelo con drones, se logró confirmar la existencia de animales dentro del terreno, lo que permitió obtener la orden judicial para realizar el allanamiento en la finca.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron:

Tres ñandúes

Dos aves conocidas como “siete cuchillos”

Una jaula de alambre utilizada para el encierro

Los ejemplares fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad al área correspondiente para su evaluación y recuperación.

El procedimiento contó con la participación del Departamento de Fauna de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, que quedó a cargo del resguardo de los animales.

Los especialistas indicaron que los ejemplares deberán atravesar controles médicos veterinarios, un periodo de cuarentena y una evaluación de su estado físico y conductual. Luego, se analizará si están en condiciones de ser reinsertados en su hábitat natural.

Tenencia ilegal de fauna: de cuánto es la multa en Mendoza

Desde el área de Fauna explicaron que la tenencia ilegal de animales silvestres es una práctica extendida, muchas veces vinculada al tráfico ilegal.

Entre los principales motivos se encuentran:

Mascotismo (tener animales como mascotas)

Reproducción clandestina

Consumo

Además, advirtieron que no existen criaderos habilitados de ñandúes en Mendoza, por lo que su posesión sin autorización constituye una infracción. Especialistas remarcaron que el retiro de especies como el ñandú de su entorno natural genera un fuerte impacto en el ecosistema.

El propietario del lugar fue identificado y quedó imputado por infracción a la Ley 22.421, que protege la fauna silvestre en Argentina.

Las sanciones pueden incluir: