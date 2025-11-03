Mendoza: qué líneas de colectivos vuelven a circular por la calle Godoy Cruz tras los desvíos

El Gobierno de Mendoza confirmó que desde este lunes más de 40 líneas del transporte público retomarán sus recorridos habituales por calle Godoy Cruz, tras finalizar las obras municipales que habían provocado cortes y desvíos en pleno centro.

Luego de dos meses de desvíos y cortes parciales, el Gobierno de Mendoza anunció que el tránsito por calle Godoy Cruz, en pleno centro mendocino, volverá a la normalidad. Desde este lunes 3 de noviembre, más de 40 líneas del sistema Mendotran retomarán sus recorridos habituales, luego de la finalización de las obras de repavimentación y mejoras integrales ejecutadas por la Municipalidad de Mendoza y que obligó a que muchos colectivos cambiarán su recorrido.

Durante el tiempo que duraron los trabajos, el tránsito fue interrumpido en distintos tramos entre San Martín y Mitre, generando desvíos temporales y la reubicación de numerosas paradas. La situación provocó demoras y confusión entre los usuarios del transporte público, que ahora recuperarán sus paradas originales.

“Con la reapertura total de la arteria, los colectivos volverán a circular con normalidad y se restablecerán todas las paradas habituales”, informaron desde Mendotran, el sistema encargado del transporte urbano en el Gran Mendoza.

Mendoza: cuáles son los colectivos que retoman su recorrido por la calle Godoy Cruz

Entre las líneas afectadas que recuperan su trayecto habitual se encuentran:

205, 208, 315, 352, 353, 371, 401, 440, 441, 442, 461, 468, 520, 521, 524, 525, 531, 532, 533, 534, 535, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 549, 550, 558, 562, 563, 602, 603, 604, 606, 607, 610, 612, 640, 650, 670, 823, 905 y 910.

Todas volverán a transitar por calle Godoy Cruz en sus tramos originales, restableciendo la normalidad en el sistema de transporte urbano del Gran Mendoza.

Los cortes comenzaron el 27 de agosto, cuando se iniciaron las tareas de reparación de calzada, renovación de veredas y modernización del espacio público. Con la finalización de las obras, tanto automovilistas como peatones y usuarios del transporte podrán circular nuevamente sin restricciones.