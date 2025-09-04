Mendoza: por qué las autoridades piden que no se acerquen al Río Mendoza este sábado

Este sábado 6 de septiembre se realizarán maniobras en el descargador de fondo del dique Potrerillos y trabajos de AYSAM en la planta potabilizadora. El operativo provocará un incremento controlado del caudal del río y cortes de agua en varios departamentos del Gran Mendoza.

La Dirección de Hidráulica informó que este sábado 6 de septiembre se llevarán a cabo maniobras de mantenimiento en el descargador de fondo del dique Potrerillos, lo que provocará un importante aumento en el caudal del río Mendoza y posibles cortes en el servicio de agua potable en distintos puntos del Gran Mendoza.

El operativo, que había sido suspendido por las intensas lluvias de la semana pasada, comenzará a las 8 con la apertura escalonada del descargador hasta alcanzar un caudal máximo de 250 m³/s. La maniobra se extenderá durante una hora y media. Por esta razón, las autoridades pidieron a la población no acercarse a las márgenes del río Mendoza, ya que el caudal podría multiplicarse hasta por cinco durante ese período.

Al mismo tiempo, AYSAM ejecutará un plan de trabajo que incluye la colocación de un nuevo caudalímetro en el establecimiento potabilizador Potrerillos, lo que derivará en un corte programado de agua en amplias zonas del Gran Mendoza.

Mendoza: estás serán las zonas afectadas por el corte de agua de AYSAM el sábado 6 de septiembre

El procedimiento, que comenzará a las 3.30 y se extenderá por 12 horas, impactará en los siguientes sectores:

Ciudad de Mendoza : La Favorita.

Godoy Cruz : desde Lateral Este del Acceso Sur hasta 9 de Julio, y de Carrodilla a Rodríguez Peña.

Guaymallén : San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva.

Luján de Cuyo : Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III.

Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.

Desde la empresa se aclaró que el servicio de agua potable se restablecerá de manera progresiva entre las 24 y 48 horas posteriores a la finalización de los trabajos.

Para qué sirve el descargador de fondo del dique Potrerillos

El descargador de fondo (DDF) es un componente clave de la presa, ya que permite:

Reducir rápidamente el nivel del embalse para disminuir la presión sobre la estructura.

Expulsar sedimentos durante crecidas con agua barrosa y evitar obstrucciones.

Garantizar el suministro de agua en caso de emergencias, tanto para consumo urbano como para riego.

Este sistema cuenta con dos compuertas radiales de 2,5 metros de ancho por 4,10 de alto, que funcionan junto a una válvula Howell-Bunger para regular el caudal.

Las autoridades remarcaron que el aumento del caudal será controlado y bajo supervisión técnica, pero insistieron en que la población no debe acercarse a las márgenes del río Mendoza durante el operativo.