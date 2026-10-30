Mendoza: investigan el femicidio de una joven de 21 años de Godoy Cruz

La Justicia investiga un presunto femicidio en Mendoza tras la muerte de Ana Josefina Luna Carballo, una joven de 21 años. Por el hecho está detenido su pareja, Alejandro Luquez, de más de 50 años, quien fue imputado por homicidio agravado por el vínculo.

El caso ocurrió el lunes y, en un primer momento, fue abordado como una averiguación de muerte. Sin embargo, los primeros resultados de la necropsia practicada al cuerpo de la joven despertaron sospechas entre los investigadores y orientaron la causa hacia un posible femicidio.

Según el relato que el hombre habría brindado a los efectivos policiales, regresó a su domicilio después de trabajar y encontró a Ana acostada en la cama. De acuerdo con su versión, la joven parecía estar desmayada y tenía un blíster de pastillas a su lado.

Luquez habría manifestado que desconocía si su pareja consumía esos medicamentos. En lugar de comunicarse con la Policía, llamó a la madre de Ana y, cuando ella llegó a la vivienda, ambas personas decidieron trasladar a la joven al hospital Lencinas.

La pareja vivía a pocos metros del centro asistencial, por lo que llevaron a Ana hasta allí. Sin embargo, cuando llegaron, la joven ya había fallecido.

El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no logró salvarle la vida.

Los primeros resultados de la necropsia revelaron heridas en el cuerpo de Ana que serían compatibles con lesiones provocadas por un objeto cortopunzante.

Este hallazgo llamó la atención de los investigadores y motivó un cambio en la hipótesis inicial sobre las circunstancias de la muerte.

Además, durante la revisión del cuerpo de Luquez, los investigadores detectaron marcas que podrían ser compatibles con lesiones defensivas. Estos elementos se incorporaron a la investigación y llevaron a profundizar las sospechas sobre la posible participación del hombre en la muerte de la joven.

A partir de estos indicios, la causa dejó de centrarse exclusivamente en una averiguación de muerte y avanzó hacia la hipótesis de un femicidio.

El acusado fue trasladado a un complejo penitenciario

Tras su detención, Alejandro Luquez permaneció alojado en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada), mientras se desarrollaban las primeras medidas de investigación y se aguardaban los resultados de la necropsia.

Según la información judicial difundida este viernes, el hombre ya habría sido trasladado a un complejo penitenciario de Mendoza, donde permanecerá mientras avanza la causa.

La investigación tiene como fiscal principal a Maya, aunque actualmente otro representante del Ministerio Público Fiscal lo está subrogando. Se espera que el fiscal titular retome la intervención para evaluar los resultados de las pericias y disponer los próximos pasos de la investigación.