Mendoza: habrá cortes de luz en siete departamentos este fin de semana

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Luján, Tupungato, San Carlos, San Rafael, Ciudad, Maipú y Tunuyán.

Edemsa informó que este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Luján, Tupungato, San Carlos, San Rafael, Ciudad, Maipú y Tunuyán.

Los cortes de luz para este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo en Mendoza

Sábado 28 de febrero

Luján

En calle del kilómetro N°48, hacia el este de Ruta Nacional N°40; Anchoris. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En calle Los Helechos, 4 kilómetros hacia el oeste de calle La Costa; El Peral. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

Entre calles Calderón y Bernardo Quiroga. En el barrio COARTEM. De 15.30 a 19.30 h.

San Rafael

Entre calles Fray Inalicán, Lugones, Los Sauces y Cardonato. De 8.00 a 10.00 h.

En la intersección de calle Rawson con Junta Reguladora y adyacencias; El Cerrito. De 11.00 a 12.00 h.

Domingo 1 de marzo

Ciudad

En calle Emilio Civit, entre Martínez de Rozas y Olascoaga. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

Entre calles Vergara, Padre Vázquez, Tropero Sosa, Palma y Dr. Brandi. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Rivadavia, Pablo Pescara, Tropero Sosa y Mercedes Tomasa de San Martín. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Maza, entre Dionisio Herrero Sánchez y Remedios de Escalada. En calle Chile, entre Nicolás Amaya y 6 de Setiembre. Entre calles 17 de Agosto, Santiago Poujade, Nicolás Amaya y Maza; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán