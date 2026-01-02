Mendoza: habrá cortes de luz en San Rafael este sábado 3 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en varias arterias de San Rafael.
Edemsa informó que este sábado 3 de enero llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en la ciudad de San Rafael de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Esta vez, el departamento afectado es San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Sábado 03/01/2024
Este sábado 3 de enero habrá tareas en estas calles de San Rafael:
- Entre calles Bartolomé Mitre, Neuquén, Maza y Chaco, Afecta al Ministerio de Seguridad, Cárcel de Encausados y zonas aledañas. De 16.00 a 18.00 h.
- Entre calles Alberdi, Emilio Civit, Islas Malvinas y Brasil. De 18.30 a 20.00 h.
- En Ruta Provincial N°173, en Loteo Las Mercedes y zonas aledañas; Rama Caída. De 8.00 a 10.00 h.