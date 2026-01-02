Mendoza: habrá cortes de luz en San Rafael este sábado 3 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en varias arterias de San Rafael.

Edemsa informó que este sábado 3 de enero llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en la ciudad de San Rafael de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Esta vez, el departamento afectado es San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Sábado 03/01/2024

Este sábado 3 de enero habrá tareas en estas calles de San Rafael: