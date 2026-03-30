Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos este martes 31 de marzo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Las Heras, Luján, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Las Heras, Luján, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 31 de marzo

Estos son los cortes de luz para este martes 31 de marzo:

Ciudad

Entre calles Emilio Civit, Coronel Rodríguez, Martín Zapata y Martínez de Rozas. De 10.30 a 12.00 h.

En la intersección de calles Agustín Álvarez con Granaderos y zonas aledañas. De 11.30 a 14.00 h.

Entre calles Emilio Civit, Tiburcio Benegas, Arístides Villanueva y Martínez de Rozas. De 8.45 a 11.00 h.

Las Heras

En la Ruta Nacional N°7, entre Avenida Guido y calle Los Álamos, y adyacencias; Uspallata. De 9.00 a 13.00 h.

En el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) N°16 y áreas adyacentes; Uspallata. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En la Lateral Oeste del Acceso Sur, entre calles Juan José Paso y Boedo. Entre calles Bardas Blancas, Malabia, La Pampa y Lateral Norte del Acceso Sur. Entre calles Magallanes, Francisco Pinzón, San Martín, Acceso Sur y zonas aledañas; Carrodilla. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En el Carril Gómez, entre calles Mayorga y Castro Barros, y adyacencias; Coquimbito. De 9.30 a 11.30 h.

Tunuyán

En calle Reina, hacia el norte de Ruta Provincial N°92 Las Rosas; El Totoral. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°89, entre calle Aguirre y Camping Aire de Montaña. En calle Mago Correa, hacia el oeste de Ruta Provincial N°89; Los Árboles. De 8.30 a 12.30 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°40, entre calles Navarro y Pascual Suárez. En calles El Retiro y Los Luceros. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Castro, entre Ruta Nacional N°40 Vieja y Carril Casas Viejas; Chilecito. De 12.00 a 16.00 h.

San Rafael