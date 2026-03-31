Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 1 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de los departamentos de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa comunicó que realizará tareas de mantenimiento en varios barrios de la provincia. Serán durante la mañana y la tarde.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 1 de marzo

Estos son los cortes de luz para este miércoles 1 de marzo:

Ciudad

En calle Lencinas, entre José Ingeniero y Boulogne Sur Mer. En calle Uriburu, entre Lencinas y Avenida El Libertador, y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

Entre calles Triunvirato, Proyectada G657, Godoy Cruz y Tirasso. En barrios Soeva y Jardín Latino, y adyacencias; Buena Nueva. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Urquiza, entre San francisco del Monte y Elpidio González. Entre calles Elpidio González, Curupaytí, Río Atuel, Urquiza y áreas adyacentes; San Francisco del Monte. De 8.45 a 12.00 h.

En calle Ezequiel Tabanera, entre Infanta Isabel y 2 de Mayo. En calle Adrover, hacia el este de Tabanera. En calle Milagros, entre Infanta Isabel y Mariani, y zonas aledañas; Corralitos. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

Entre calles Pellegrini, 9 de Julio, Misiones, Dr. Moreno y adyacencias. De 9.15 a 13.15 h.

En loteo La Bastilla, fideicomiso Alto Las Heras y áreas adyacentes; El Challao. De 9.45 a 13.45 h.

Luján

En calle Terrada, entre Zapiola y Azcuénaga. En calles Anchorena y Zapiola, hacia el este de Terrada, y zonas Aledañas; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En el callejón Zapata; Lunlunta. De 8.30 a 12.30 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, entre calles El Álamo y Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

En calle La Estancia, entre La Vencedora y Ruta Provincial N°88. En Bodegas Chandon y Bemberg Estates Wine; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle Capitán Cobos, entre Carril Nacional y Ruta Nacional N°40. De 9.00 a 13.00 h.

En calle 3 de Febrero, entre Malvinas Argentinas y Costa Canal Uco; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

En la Ruta Nacional N°143, hacia el este de loteo Navarro. En Agro Dayse; Pareditas. De 9.30 a 13.15 h.

San Rafael