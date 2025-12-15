Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este martes 16 de diciembre

Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este martes 16 de diciembre

Los cortes programados serán en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este martes 16 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía. Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Estos son los cortes de luz programados para este martes 16 de diciembre:

Guaymallén

  • En el Carril Viejo a Lavalle, hacia el este de callejón Molina, y adyacencias; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.
  • Entre calles N°7, Pacheco, Grilli Norte, San Miguel y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 9.30 a 11.30 h.
  • En calle Ezequiel Tabanera, entre Ferrari y Roque Sáenz Peña. En calle 17 de Agosto, entre Milagros y Tabanera, y adyacencias; Colonia Segovia. De 8.45 a 12.45 h.
  • Entre calles Vélez Sarsfield, Guayaquil, Tucumán, Dorrego y áreas adyacentes; Coronel Dorrego. De 8.30 a 11.30 h.

Las Heras

  • En el callejón Arenas, hacia el norte de calle Lavalle; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.
  • En la Ruta N°7; Penitentes. De 12.00 a 12.30 h.

Luján

  • Entre calles Colombres, República de Siria, Lamadrid, San Martín y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

  • En calle Don Bosco, entre Mitre y loteo Sorbello, y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Proyectadas I156, N°76, N°77 y Canal Pescara. En barrio Unión y Patria y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato

  • Entre calles “N”, Patricias Mendocinas, Echara y Fierro. En el barrio Martín Fierro; Villa Bastías. De 9.00 a 12.00 h.
  • En la Ruta Provincial N°89, hacia el norte de Estancia Las Pircas. En estancias La Alejandra, El Pico, Las Aguaditas, Bella Viña y La Carrera Vivacs del Plata; La Carrera. De 9.30 a 13.20hs.

San Carlos

  • En el Carril Nacional, hacia el norte de barrio El Progreso. De 9.15 a 13.15 h.
  • En calle Corvalán, hacia el sur de El Badén. De 15.30 a 19.30 h.

San Rafael

  • En la localidad de El Sosneado. De 11.00 a 15.00 h.
  • En calle El Chañaral, entre Ortubia y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.00 a 12.00 h.
  • Entre calles La Izuelina, Ferrer, Vidal y Doña Damasia; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
  • Entre calles Belgrano, Deán Funes, Santiago Germano y Vicente López y Planes. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe

  • En las Rutas Nacional N°40 y Provincial N°222. En Complejo Las Leñas, Fundación Ahuekna y Valle de Las Leñas. De 11.00 a 15.00 h.

ESTOS SON LOS CORTES PREVISTOS PARA ESTA SEMANA

