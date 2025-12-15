Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este martes 16 de diciembre

Los cortes programados serán en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este martes 16 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía. Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Cortes de luz para este martes 16 de diciembre en Mendoza

Guaymallén

En el Carril Viejo a Lavalle, hacia el este de callejón Molina, y adyacencias; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles N°7, Pacheco, Grilli Norte, San Miguel y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 9.30 a 11.30 h.

En calle Ezequiel Tabanera, entre Ferrari y Roque Sáenz Peña. En calle 17 de Agosto, entre Milagros y Tabanera, y adyacencias; Colonia Segovia. De 8.45 a 12.45 h.

Entre calles Vélez Sarsfield, Guayaquil, Tucumán, Dorrego y áreas adyacentes; Coronel Dorrego. De 8.30 a 11.30 h.

Las Heras

En el callejón Arenas, hacia el norte de calle Lavalle; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta N°7; Penitentes. De 12.00 a 12.30 h.

Luján

Entre calles Colombres, República de Siria, Lamadrid, San Martín y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

En calle Don Bosco, entre Mitre y loteo Sorbello, y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Proyectadas I156, N°76, N°77 y Canal Pescara. En barrio Unión y Patria y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato

Entre calles “N”, Patricias Mendocinas, Echara y Fierro. En el barrio Martín Fierro; Villa Bastías. De 9.00 a 12.00 h.

En la Ruta Provincial N°89, hacia el norte de Estancia Las Pircas. En estancias La Alejandra, El Pico, Las Aguaditas, Bella Viña y La Carrera Vivacs del Plata; La Carrera. De 9.30 a 13.20hs.

San Carlos

En el Carril Nacional, hacia el norte de barrio El Progreso. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Corvalán, hacia el sur de El Badén. De 15.30 a 19.30 h.

San Rafael

En la localidad de El Sosneado. De 11.00 a 15.00 h.

En calle El Chañaral, entre Ortubia y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.00 a 12.00 h.

Entre calles La Izuelina, Ferrer, Vidal y Doña Damasia; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

Entre calles Belgrano, Deán Funes, Santiago Germano y Vicente López y Planes. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe