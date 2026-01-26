Mendoza: habrá cortes de luz en 5 departamentos este martes 27 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del martes. Los cortes serán programados y por sectores en: Ciudad, Luján de cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este martes 27 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Luján de cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.
Los cortes de luz para este martes 27 de enero
Martes 27/01/2026
Ciudad
- Entre calles Ing. Cipolletti, Belgrano, Fray Santa María de Oro y Bolivia. De 15.00 a 19.00 h.
Luján
- En el Perilago de Potrerillos. De 11.00 a 15.00 h.
- En calle Castro Barros, entre San Martín y Acceso Sur. En el barrio Mutual YPF y en loteo Bodega Foster; Carrodilla. De 9.45 a 13.45 h.
Maipú
- Entre calles Destacamento Naval Orcadas, Cap. de Fragata Moyano, Teniente Olivera y Base General Belgrano; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Víctor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio, en calles Saavedra, Los Pinos, Buenos Aires y zonas aledañas; La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Pescara, entre Don Bosco e Yrigoyen, y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle Chacón, hacia el este de Ruta Nacional N°40 Vieja. De 9.30 a 12.30 h.
San Rafael
- Entre calles Deán Funes, Casnati, Montecaseros y Sarmiento. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Balbino Arizu, Almafuerte, San Martín y Doña Damasia; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
- En la Ruta Nacional N°146, entre calle San Francisco y callejón La Palmera; Cuadro Bombal. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles General Urquiza, Rivadavia, Iselín y Castelli. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Zardini, entre El Zanjón y San Francisco; El Usillal. De 7.45 a 11.45 h.