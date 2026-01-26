Mendoza: habrá cortes de luz en 5 departamentos este martes 27 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del martes. Los cortes serán programados y por sectores en: Ciudad, Luján de cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 27 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Luján de cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.

Los cortes de luz para este martes 27 de enero

Martes 27/01/2026

Ciudad

Entre calles Ing. Cipolletti, Belgrano, Fray Santa María de Oro y Bolivia. De 15.00 a 19.00 h.

Luján

En el Perilago de Potrerillos. De 11.00 a 15.00 h.

En calle Castro Barros, entre San Martín y Acceso Sur. En el barrio Mutual YPF y en loteo Bodega Foster; Carrodilla. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

Entre calles Destacamento Naval Orcadas, Cap. de Fragata Moyano, Teniente Olivera y Base General Belgrano; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Víctor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio, en calles Saavedra, Los Pinos, Buenos Aires y zonas aledañas; La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Pescara, entre Don Bosco e Yrigoyen, y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle Chacón, hacia el este de Ruta Nacional N°40 Vieja. De 9.30 a 12.30 h.

San Rafael