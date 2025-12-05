Mendoza: habrá cortes de luz en 4 departamentos este domingo 7 de diciembre

Edemsa informó que este domingo 7 habrá cortes de luz en barrios de Ciudad, Guaymallén, Maipú y San Carlos.

Edemsa informó que este fin de semana no habrá cortes el sábado 6 pero sí el domingo 7 de diciembre. De esta manera, en puntos de Mendoza se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica.

Los trabajos se realizarán en horarios específicos en estas zonas: Ciudad, Guaymallén, Maipú y San Carlos.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio

Los cortes de luz para este domingo 7 de diciembre en Mendoza

Estos son los cortes de luz para este domingo 7 de diciembre:

Domingo 07/12/2025

Ciudad

En la intersección de calle San Martín con Lavalle y Gutiérrez y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Guaymallén

En calle Allayme, entre Pedro Molina y Mathus Hoyos. Entre calles José Hernández, Mayorga, Capilla de Nieve y Soler. En Barrio Nogales o Mutual Construcción y en loteo San Sebastián; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

Entre calles Ejército Libertador, Sarmiento, San Martín y Godoy Cruz. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos