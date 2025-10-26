Mendoza: fue a votar borracho y lo detuvieron en una escuela de Maipú

Un hombre de 45 años fue detenido en la escuela Emilio Civit de Maipú tras presentarse ebrio a votar durante las elecciones 2025. El test de alcoholemia arrojó 2,82 gramos de alcohol en sangre.

Un insólito episodio se registró este domingo durante las elecciones legislativas 2025 en Mendoza. Un hombre de 45 años fue detenido tras presentarse ebrio a emitir su voto en la escuela técnica Emilio Civit de Maipú, donde alteró el orden público y debió intervenir la policía.

El hecho ocurrió pasadas las 16 en el establecimiento ubicado sobre Ozamis al 700, cuando las autoridades de mesa notaron que el sujeto tenía un comportamiento errático y se negaba a acatar las indicaciones. Ante la situación, solicitaron la presencia del personal de la Dirección Vial de la Municipalidad de Maipú, que procedió a realizarle un test de alcoholemia.

El resultado fue contundente: el hombre tenía 2,82 gramos de alcohol en sangre, casi cinco veces más del límite permitido para conducir un vehículo. Tras el informe, se dio aviso al Juzgado Contravencional y se le labró un acta por infracción al artículo 95 de la Ley 9099, que sanciona los actos de alteración del orden en espacios públicos.

Finalmente, el individuo fue trasladado a la Comisaría 29 de Maipú. Según fuentes policiales, ya registraba 35 aprehensiones previas por episodios similares relacionados con disturbios en la vía pública.