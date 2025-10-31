Mendoza: estos son los cortes programados en 5 departamentos para este sábado 1 y domingo 2 de noviembre

Edemsa realizará cortes programados este sábado y domingo en barrios de Tunuyán, San Carlos, Ciudad, Guaymallén y Maipú.

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (Edemsa) informó que este sábado 1 y domingo 2 de noviembre se realizarán cortes programados de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia. Las interrupciones del servicio se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica y afectarán a barrios de Tunuyán, San Carlos, Ciudad, Guaymallén y Maipú.

Desde la compañía recordaron que estos trabajos son necesarios para mejorar la calidad del suministro y garantizar un servicio más estable en el futuro. Por ese motivo, pidieron a los usuarios tomar precauciones y desconectar los artefactos eléctricos durante el período de corte.

Dónde y cuándo habrá cortes de luz este sábado 1 y domingo 2 en Mendoza

Este sábado 1 de noviembre del 2025 habrá cortes de luz en:

Tunuyán

Entre calles Lescours, España, San Martín e Hipólito Yrigoyen. De 8.00 a 11.00 h.

En la Ruta Provincial N°94. En Bodegas Chandon y en Kaiken; Los Chacayes. De 15.30 a 17.30 h.

San Carlos

En calle Corvalán, hacia el sur de El Badén. De 9.00 a 13.00 h.

Este domingo 2 de noviembre:

Ciudad

Entre calles Videla Castillo, Maipú, Tucumán y Paraguay y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

Guaymallén

En calle Bartolomé Mitre, Santa María de Oro, Vicente López y planes y Mariano Moreno y áreas adyacentes. En calle Malvinas Argentinas entre Mitre y Allayme y zonas Aledañas; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle Ejercito Libertador, San Martin, Domingo Faustino Sarmiento y Godoy Cruz y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Perón, Patricias Argentinas, Sarmiento y Padre Vázquez. De 8.00 a 12.00 h.

Tunuyán

Entre calles Carlos Pellegrini, Bartolomé Mitre, Guisasola y Roque Sáenz Peña y zonas aledañas. De 15.30 a 19.30 h.

Recomendaciones durante los cortes programados

Desde Edemsa recomiendan a los usuarios: