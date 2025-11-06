Mendoza: el adolescente atropellado en el Parque San Martín salió de terapia intensiva y continúa mejorando

Julián Guzzo, el adolescente atropellado junto a su amigo Fausto Morcos en el Parque General San Martín, salió de terapia intensiva y continúa su recuperación en una sala común, según informaron desde el Hospital Notti.

El último parte médico emitido por el centro de salud confirmó que el joven “se encuentra estable y evolucionando”, luego de haber permanecido varios días en estado crítico. La mejora de su cuadro generó alivio tanto en su familia como en la comunidad educativa y deportiva a la que pertenece.

El trágico episodio ocurrió el sábado 1 de noviembre, pasadas las 12 del mediodía, en la intersección de Boulogne Sur Mer y Clark, frente al Parque San Martín. Según la investigación, una mujer de 82 años, identificada como María Amelia Albina Molina, conducía un Volkswagen Up de sur a norte cuando cruzó un semáforo en rojo y embistió a los dos adolescentes que atravesaban la calle.

El impacto fue fatal para Fausto Morcos, de 13 años, quien falleció en el acto. Su amigo, Julián Guzzo, fue trasladado de urgencia al Hospital Notti con lesiones múltiples y graves.

El estado de salud de Julián Guzzo

Desde su internación, el equipo médico del Hospital Notti trabajó intensamente para estabilizar al joven. Durante los primeros días, su estado fue delicado y permaneció bajo cuidados intensivos.

Sin embargo, el pasado miércoles 5 de noviembre, Julián despertó y comenzó a mostrar signos de mejora sostenida. En las últimas horas, los médicos confirmaron su traslado a sala común, lo que representa un avance clave en su recuperación. Mientras tanto, familiares y amigos continúan acompañando el proceso con cadenas de oración y mensajes de apoyo difundidos en redes sociales.

La situación judicial de la conductora

El caso también avanza en el ámbito judicial. Este miércoles, el fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, dispuso el arresto domiciliario y la colocación de una tobillera electrónica para María Amelia Albina Molina, la conductora responsable del siniestro.

La mujer fue imputada por homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo, en concurso real con lesiones culposas graves bajo la misma agravante.

Deberá permanecer en su domicilio bajo control electrónico, mientras la Fiscalía de Tránsito continúa reuniendo pruebas y evalúa solicitar la prisión preventiva en los próximos días.