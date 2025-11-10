Mendoza: dos choferes murieron en un choque entre dos camiones y un auto en ruta 7

El hecho ocurrió en Alta Montaña, cerca de Potrerillos este domingo por la noche. Los ocupantes del rodado menor resultaron con lesiones.

Una verdadera tragedia sucedió durante la noche de este domingo en las rutas de montaña de la provincia. Dos camioneros murieron tras chocar sus rodados entre sí y con un auto. Por el material que transportaban, los camiones se incendiaron y sus conductores fallecieron.

En el auto, circulaban cuatro ocupantes, quienes salvaron sus vidas pero sufrieron lesiones.

Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron a los medios que el incidente ocurrió alrededor de las 23.30 del domingo, a la altura del kilómetro 1.090 de la Ruta 7, pasando Potrerillos.

Los testigos del choque trataron de reconstruir el accidente y señalaron que uno de los choferes, que se dirigía hacia Chile se habría abierto hacia el carril contrario e impactado de frente a otro transporte de carga que iba hacia Mendoza.

El auto, que iba en el mismo sentido, también circulaba hacia Mendoza y con cuatro personas a bordo, colisionó de atrás al camión chileno.

Estas personas se encuentran heridas pero no correrían mayores riesgos.

Los camiones se incendiaron

Por el fuerte impacto y porque uno de los camiones llevaba cubiertas y material inflamable, ambos rodados se incendiaron.

Si bien el personal de emergencias hizo lo posible para rescatar a los conductores, los dos camioneros quedaron encerrados en las cabinas. Por el fuego, no los pudieron sacar y fallecieron.

Durante algunas horas, las autoridades interrumpieron de manera total el tránsito en la ruta 7 entre Mendoza y Uspallata. También trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Potrerillos y de Luján de Cuyo.

Hacia la mañana aplicaron un bypass para regular la circulación en Alta Montaña hasta despejar el camino.

Este lunes por la mañana, tras los intensos trabajso, el paso Cristo Redentor se encuentra habilitado.