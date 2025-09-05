Mendoza: Dónde podés reclamar si tu colectivo no paró o pasó fuera de horario

El Gobierno provincial habilitó canales oficiales para que los usuarios del transporte público puedan denunciar incumplimientos de los colectivos. Mientras que desde el EMOP confirmaron que aumentarán los controles sobre las líneas.

Los usuarios del transporte público en Mendoza ahora cuentan con canales oficiales para realizar denuncias por colectivos que no paran, circulan fuera de horario o desvían su recorrido. La iniciativa busca mejorar el servicio y fortalecer el control sobre las empresas que integran el sistema MendoTran. Según informaron desde Ente de Movilidad Provincial (EMOP), se han realizado casi 40.000 controles y tan solo en el mes de agosto han elaborado 71 actas de infracción a las empresas de transporte.

¿Cómo y dónde hacer reclamos por el transporte público en Mendoza?

El Gobierno provincial confirmó que las quejas pueden realizarse a través de distintos canales habilitados:

Llamando al 148 (opción 7) , línea destinada a la atención de usuarios.

En el sitio oficial: mendotran.mendoza.gov.ar .

Mediante la app MendoTran ¿Cuándo Subo? , disponible para celulares.

A través del portal emop.com.ar .

Por correo electrónico a mesadeentrada@emop.com.ar.

Cada denuncia es analizada por la Empresa Provincial de Transporte (EMOP), que utiliza la información para fiscalizar horarios, controlar recorridos y aplicar sanciones cuando corresponda.

Qué datos tenés que aportar

Para que el reclamo sea válido, es importante incluir:

Línea del colectivo .

Horario aproximado del incidente.

Parada específica donde ocurrió.

Número de interno de la unidad (si se logra identificar).

Breve descripción del problema (no se detuvo, pasó fuera de horario, etc.)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @emopmendoza

Más controles al transporte en Mendoza

Según datos oficiales, solo en agosto la EMOP realizó 39.229 controles en colectivos y Metrotranvía, que derivaron en 71 actas de infracción contra empresas prestatarias. La directora del organismo, Agustina Llaver, remarcó: “Muchos usuarios desconocen que existen canales oficiales para denunciar incumplimientos. En agosto recibimos 56 reclamos, la mayoría vinculados con los horarios”.

Actualmente, cerca de 300 mil personas por día utilizan el transporte público en Mendoza. Esto equivale a unas 800 mil transacciones mensuales entre colectivos y Metrotranvía. Solo el tren urbano transporta 30 mil pasajeros diarios, aunque con un índice de evasión elevado.

Con un boleto que cuesta $1.000, el Gobierno provincial avanza con medidas de control como la instalación de paradores inteligentes con sistema antisalto y la incorporación de tecnología GPS en el 100% de la flota.

La antigüedad promedio de las unidades urbanas en Mendoza es de entre 1 y 3 años, muy por debajo de la media nacional (8,5 años). Además, la provincia registra 205 viajes anuales por habitante, ubicándose como la segunda con mayor uso de colectivos en el país, detrás de Salta.

Desde el Ejecutivo remarcan que el aporte de los usuarios es clave: “Cada reporte nos permite garantizar un transporte público más eficiente y seguro”.