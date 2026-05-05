Mendoza: detuvieron a la primera persona por reconocimiento facial a través de las cámaras de seguridad

El sistema permitió identificar en segundos a un hombre, a pesar de que llevaba gorra, con pedidos de captura vigentes.

La Policía de Mendoza concretó la primera detención mediante reconocimiento facial, un hecho que marca un hito en materia de seguridad y tecnología en la provincia. El procedimiento se realizó gracias al sistema instalado en las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que logró identificar a un hombre con causas judiciales pendientes.

El detenido, de 35 años, tenía dos pedidos de captura vigentes por lesiones agravadas y un pedido de paradero activo. Tras ser detectado por el sistema, fue rápidamente interceptado por efectivos policiales y puesto a disposición de la Justicia.

Cómo funciona el sistema de reconocimiento facial en Mendoza

El reconocimiento facial en Mendoza forma parte de una red de aproximadamente 200 cámaras de seguridad inteligentes distribuidas en distintos puntos estratégicos.

A diferencia de un simple reconocimiento visual, el sistema utiliza inteligencia artificial y un modelo matemático que analiza entre 60 y 80 puntos biométricos del rostro, como:

Distancia entre los ojos

Comisuras de la boca

Rasgos de la piel

Estructura facial

Estos datos se comparan en tiempo real con una base que contiene personas con pedido de captura judicial. Cuando se detecta una coincidencia, el sistema genera una alerta automática.

Así fue el operativo que terminó con la detención

El hecho ocurrió cerca de las 11:30 de la mañana, cuando una de las cámaras detectó al individuo en la vía pública. Inmediatamente, el sistema marcó al sospechoso en pantalla, activó la alerta en el CEO 911 y se dio aviso a móviles policiales cercanos para lograr atrapar al sujeto.

Minutos después, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) lograron la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a una dependencia policial.

Tras el operativo, el gobernador Alfredo Cornejo destacó el resultado y aseguró que se trata de un avance concreto en la lucha contra el delito. Según explicó, el sistema permite actuar en cuestión de segundos y mejora la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad, al integrar información judicial con monitoreo en tiempo real.

Lo anunciamos el viernes en la Legislatura y ya está dando resultados: Mendoza tiene su primer detenido gracias al sistema de reconocimiento facial. Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones del Ministerio de Seguridad, detectaron a un individuo con dos pedidos de… pic.twitter.com/0nHnzrjxfV — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 5, 2026

Uno de los aspectos más relevantes del sistema es su precisión. Incluso en situaciones donde el rostro no está completamente visible, por ejemplo, con gorra o accesorios, la tecnología puede identificar a una persona gracias a múltiples variables biométricas.

Además, el sistema no solo permite detectar personas buscadas, sino que también puede integrarse con otras herramientas, como identificación de vehículos o patrones de movimiento.