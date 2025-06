Mendoza: dejó a su perro en una guardería, se perdió y ahora piden ayuda para encontrarlo

Los mendocinos tenían que irse de viaje, por lo que decidieron dejar a su perrita en una guardería de mascotas. Sin embargo, antes de que volvieran se escapó y aún no han podido encontrar a Maggie. Es por eso que lanzaron una campaña y hasta ofrecen una recompensa.

Lo que comenzó como un viaje feliz para esta pareja de mendocinos se terminó volviendo una verdadera pesadilla. Todo comenzó cuando decidieron dejar a su mascota, Maggie, en una guardería para perros, de la cual a las pocas horas se escapó. Ahora enfrentan una travesía: poder encontrarla. Es por eso que piden ayuda para poder dar con su paradero y que pueda volver a casa.

Según contaron a elnueve.com, el hecho sucedió el pasado 14 de junio. La pareja tenía planificado un viaje, por lo que decidieron dejar a su perrita de 9 años, Maggie, en una guardería ubicada en el departamento de Las Heras para que la cuidaran.

“La dejamos en una guardería justamente para que la cuidaran, la resguardaran, para que no le pasara nada porque teníamos que viajar y no la podíamos llevar. Siempre con los máximos cuidados con ella para que pase esto, una situación que no debería pasar en una guardería”, apuntaron sus dueños visiblemente afectados por la situación.

Y agregaron: “que no aparezca es un dolor terrible, todos los días lloro porque es nuestra bebé”. Desde el 14 de junio que están buscando a Maggie. Es una perrita de 9 años de edad y que está medicada por problemas en los huesos.

“A esta altura debería haber aparecido. Con todos estos días pensamos que alguien la tiene, no sabemos”, apuntó entre lágrimas la mendocina y agregó que ya no saben que más hacer para poder hallarla.

Cómo ayudar

La perra responde al nombre de Maggie, es de color blanco con machas grises/negras. Se escapó en la calle Patricias Mendocinas y Cacique Guaymallén de Las Heras. Lleva un collar con chapita donde figura el número de contacto.

Sus dueños indicaron que si alguien la encuentra, por favor la retenga y se comunique a los siguientes números: 2615681111 o al 2615749866.