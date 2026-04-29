Mendoza: de cuánto es la multa por llevar a tu perro suelto en el auto

En el Día del Animal, vuelve a tomar relevancia una normativa clave de seguridad vial en Mendoza: trasladar mascotas sin sujeción adecuada puede derivar en una infracción grave y una multa bastante elevada.

En Mendoza, llevar a tu mascota suelta dentro del auto no solo representa un riesgo para la seguridad vial, sino que también puede derivar en una multa de hasta $500.000. La normativa vigente exige que los animales viajen en el asiento trasero y correctamente sujetos, una medida que muchos conductores aún desconocen, pero que resulta clave para evitar accidentes y sanciones.

Qué dice la ley sobre llevar mascotas en el auto en Mendoza

En Mendoza, trasladar animales en vehículos particulares no está librado al criterio del conductor. La Ley de Tránsito provincial establece pautas claras para garantizar la seguridad vial tanto de las personas como de las mascotas.

Según el artículo 43, los animales deben viajar en el asiento trasero y correctamente sujetados con un sistema de retención, como arneses especiales o dispositivos adaptados. El objetivo es evitar distracciones al volante y reducir riesgos en caso de maniobras bruscas o siniestros. Además, la normativa indica que la mascota no debe interferir en la visión ni en los movimientos del conductor, una condición clave para prevenir accidentes.

De cuánto es la multa por llevar al perro suelto en el auto

No cumplir con esta disposición puede salir caro. La infracción está catalogada como falta gravísima, lo que implica una multa que ronda los $500.000 en la provincia. El monto se calcula en unidades fiscales, por lo que puede variar con el tiempo, pero se trata de una de las sanciones más elevadas dentro del esquema vial.

Si bien algunos jueces de tránsito reconocen que no es una infracción que se controle de manera frecuente, la normativa está vigente y puede aplicarse en cualquier operativo de la Policía Vial.

Más allá de la multa, el principal problema es la seguridad. Una mascota suelta puede:

Interferir en la conducción

Generar distracciones

Salir despedida en caso de frenadas bruscas

Provocar lesiones a otros ocupantes

Cómo deben viajar las mascotas de forma segura

Para evitar sanciones y, sobre todo, proteger la integridad de todos los ocupantes del vehículo, existen distintas formas seguras de trasladar animales:

Arneses con enganche al cinturón de seguridad

Transportadoras o caniles (especialmente recomendados para gatos)

(especialmente recomendados para gatos) Sujetadores adaptados al asiento trasero

Estos dispositivos permiten que la mascota tenga cierta movilidad, pero sin comprometer la conducción.

Especialistas remarcan que, ante un accidente, un animal sin sujeción puede convertirse en un factor de alto riesgo, tanto para el conductor como para el resto de los pasajeros.

A pesar de que tres de cada cuatro hogares argentinos tienen mascotas, muchos conductores aún desconocen esta normativa o no la aplican correctamente. Muchos mendocinos admitieron que suelen trasladar a sus animales sueltos o incluso en el asiento delantero, sin saber que esto constituye una infracción.