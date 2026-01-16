Mendoza: cuándo y dónde ver la colección de autos clásicos argentinos en el Parque General San Martín

El Parque General San Martín se convierte en escenario de una imperdible muestra de autos clásicos argentinos, con el Ford Falcon como gran protagonista y la participación de otras marcas históricas. El encuentro anticipa un evento nacional que reunirá a fanáticos de todo el país en febrero.

El Parque General San Martín volvió a transformarse en un punto de encuentro para los amantes del automovilismo clásico argentino. Con el sol como aliado, distintas agrupaciones de fanáticos se reunieron para exhibir verdaderas joyas sobre ruedas, con protagonismo del Ford Falcon, pero también con presencia de Chevrolet, Fiat 600 y otros modelos históricos que marcaron generaciones.

La cita es abierta al público y permite recorrer, fotografiar y conocer de cerca autos restaurados con dedicación y pasión. Además, el encuentro funciona como antesala de un evento nacional que llegará a Mendoza en febrero y promete convocar a fanáticos de todo el país.

Unidos por el Falcon: el gran evento nacional que llega a Mendoza

Desde la organización confirmaron que el 14 y 15 de febrero se realizará en la provincia el encuentro nacional Unidos por el Falcon, uno de los eventos más importantes del país para los seguidores de este modelo emblemático de la industria automotriz argentina.

El cronograma incluye dos jornadas:

14 de febrero , en el Parque de la Niñez , dentro del Parque General San Martín.

15 de febrero, en el Autódromo Ángel Peña, en el Este mendocino.

Durante el evento se espera la llegada de clubes y agrupaciones de todo el país, entre ellos fanáticos del Falcon, Chevrolet, Fiat 600 y otros autos clásicos argentinos, en una propuesta que combina exhibición, camaradería y espíritu familiar.

Uno de los grandes atractivos del encuentro será el sorteo de un Ford Falcon modelo 1974, restaurado y en excelente estado. Para participar, el público podrá adquirir un número durante la jornada del 14, y el sorteo se realizará el día 15 en el autódromo.

Más allá del espectáculo, los organizadores destacaron que el evento busca transmitir valores como la solidaridad, el respeto y la humildad, y remarcaron que la pasión por los fierros atraviesa generaciones. Muchos de los presentes participan en familia, con niños y jóvenes que continúan un legado que, en muchos casos, comenzó con padres y abuelos.

La propuesta no solo apunta a los fanáticos del automovilismo, sino también a quienes quieran disfrutar de una experiencia distinta, al aire libre y en uno de los espacios más emblemáticos de la provincia.